Ona Carbonell presume de embarazo frente al mar

La nadadora española Ona Carbonell atraviesa un gran momento a nivel personal. La nadadora ha querido compartir con sus seguidores de Instagram el avance de su embarazo por medio de una fotografía en la playa. Una instantánea con el mar de fondo, en el que ya vemos una abultada barriguita de la que la catalana se muestra de lo más orgullosa.





Además, se puede comprobar lo feliz que está de que todo vaya bien en el embarazo y el estado de gestación que hace indicar que no quedarán muchas semanas para que dé a luz al que será su primer hijo., dejándo descubrir como es su día a día. Y es que laha compartido con sus seguidores no sólo el avance de su embarazo sino tambien los deliciosos platos saludables que prepara y los ejercicios de yoga con los que se mantiene en forma.Ahora, nos regala esta instantánea en la playa presumiendo de una preciosa barriguita de embarazada que no ha alterado apenas su espectacular figura.