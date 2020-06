Boris Izaguirre cuenta su anécdota con Jon Bon Jovi

Boris Izaguirre ha acudido a 'La Resistencia' y lo cierto es que su testimonio nos ha dejado con la boca abierta. Como no podía ser de otra manera, el escritor ha amenizado el espacio con anécdotas que le han sucedido a lo largo de su vida. Además, con su sentido del humor ha hablado de temas sexuales que no podríamos habernos imaginado nunca.

El escritor detallaba una anécdota que le había ocurrido con Rosalía, a la cual le tuvo que explicar en un evento, en el que coincidieron, que significa el 'cruising'. Además de este maravilloso momento con la cantante, Boris Izaguirre ha detallado su mayor secreto jamás contado.

"Una vez estuve en Montecarlo, en Mónaco. Yo estaba orinando en mi sitio y vi entrar a Bon Jovi y se puso a mi lado. Y dije: 'Me voy a asomar, porque creo que esto es lícito'. Voy a ver a Bon Jovi orinando y voy a ver como es todo y así soluciono esa duda que uno tiene de si la gente es completamente rubia. Fue encantador, me saludó e hizo una cosa divina: retrocedió un poco para atrás, para favorecer. Me pareció ver como mucho vello y sospeché que podía no haber nada más y de repente ¡plaf! Apareció una bratwurst -salchicha- muy agradable".

Los seguidores de Boris Izaguirre le admiran porque tiene una capacidad maravillosa para hacer reír a la gente, pero lo cierto es que ha vivido tantos momentos con personajes públicos que cada vez que habla nos regala una historia que no sabíamos. ¿Será el escritor el único famoso que haya podido observar tan de cerca las partes íntimas del actor?