Sara Carbonero: "La vida me ha recordado que hay que vivir el presente con intensidad"

Si hay una persona que nos enamora con tan solo mirarla, esa es Sara Carbonero. La periodista nos tiene completamente atontados con sus perfiles en redes sociales, donde nos acostumbra a verla de todos los perfiles. El último cambio de la que fuera presentadora de deportes fue presentarse en su perfil de Instagram con el pelo corto, mostrando su más íntima belleza. Y lo cierto es que ya nos gustaría ser como ella, lleve el pelo rizado, liso, largo o corto, está guapa.

Tras un año alejada de los focos, Sara Carbonero regresa como portada de Elle con un shooting exclusivo para amadrinar una acción con los Bancos de Alimentos que dan de comer a muchas personas.

Como no podía ser de otra manera, la periodista se sincera y abre su corazón ante esta nueva etapa de su vida: "La vida me ha recordado que no se puede controlar todo y que hay que vivir el presente con intensidad". Y es que Sara Carbonero siempre ha tenido los pies en la tierra y ha sido muy consecuente con todo lo que le ha ocurrido en la vida.

Ahora, confiesa que es el momento de que todo el mundo que pueda se una para ayudar a estas familias a darles lo que desgraciadamente no tienen: "Ahora es el momento de que rememos todos juntos para ayudar a tantas familias que lo están pasando mal, que se han quedado sin fuentes de ingresos y con meses difíciles por delante".

En esta entrevista tan personal de Sara Carbonero, la periodista ha hablado sobre algunos de sus pequeños placeres, como: "Sentir la arena de la playa bajo mis pies, escuchar el sonido de las olas, contemplar un atardecer con los amigos".

Actualmente Sara Carbonero asegura tener muchos proyectos de futuro: "Afortunadamente, tengo varios proyectos que me ilusionan, un montón de ellos sobre la mesa". Si hay algo que le gustaría hacer es: "Escribir un libro, les tengo muchísimo respeto a los escritores y por eso quiero hacerlo bien".

Y es que para Sara Carbonero "el amor lo es todo, no podría vivir sin él" y está claro que además del que le da su familia, el principal es el de sus hijos y su marido, Iker Casillas. También el de sus amigos, como Isabel Jiménez, de la que habla así: "Es mi comadre, mi hermana y una de las personas más importantes de mi vida. Lo hemos compartido todo. Tenemos una relación y una conexión muy mágicas. Es una de las mujeres más generosas e inteligentes que jamás he conocido".