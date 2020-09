Miguel Bosé vuelve a opinar tras dejar las redes, pero su vídeo acaba retirado

El cantante Miguel Bosé ha vuelto a convertirse en protagonista en las redes sociales debido a la publicación de un vídeo semanas después de su anuncio de retirada de las citadas plataformas digitales.

A través de un vídeo de más de dos minutos de duración, Bosé refrendaba sus recientes opiniones, considerando que "estamos hablando de un periodo de dictadura política" y pidiendo conocer "la verdad" sobre lo que está ocurriendo en la sociedad.

"La gente quiere saber y tiene derecho a la verdad", reclamó, asegurando que pretende "dar pelea por la verdad" y sentirse respaldado en ello al "no ser el único".

"Determinadas vacunas no me las voy a poner, no me las quiero poner y espero que no me obliguen a ponérmelas, y sobre todo, que no sean condicionantes, porque si nos quieren vacunar a todos sospecho que hay alguien detrás, que hay algo dictatorial", explica en sus argumentos.

Sin embargo, sin dar mayor explicación, el vídeo ha desaparecido, dando a entender que su publicación se trató de un error y manteniendo por tanto la intención de Bosé de no pronunciarse públicamente.