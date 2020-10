Roberto Leal desvela que será padre por segunda vez

Roberto Leal ha acudido esta noche al programa 'El Hormiguero' y ha confesado en exclusiva que su mujer está embarazada por segunda vez. Y es que como ya sabemos, el presentador de televisión está disfrutando de los primeros años de vida de su primera hija, Lola, quien está empezando a ir al cole y según lo que le ha contado a Pablo Motos, le está costando bastante, de hecho, tienen que engañarla porque si no, no quiere salir de casa.



El presentador de 'Pasapalabra' ha anunciado esta noticia que ha dejado a más de uno sorprendido ya que en ningún momento había confesado públicamente que su mujer estaba esperando a su segundo hijo. Además de esta noticia, Roberto ha explicado que en el mes de agosto estuvo muy preocupado por el estado de salud de su mujer ya que esta se contagió de Covid y a su vez, ésta se lo pegó a sus suegros y a su hermana.



Una historia de amor que empezó cuando Roberto Leal era becario y llevaba a cabo las prácticas de la carrera en Antena 3 y que con el paso de los años ha fortalecido. Ahora, vive su mejor momento como profesional ya que está al mando de 'Pasapalabra' en Antena 3 y, personalmente, no puede estar más enamorado de Sara Rubio y de su pequeña Lola, que le ocupa todas las horas del día.



También ha hablado del momento en el que presentó a su pareja a sus padres y es que para esto ha gastado una broma: "A mi mujer la presenté aprovechando que era el cumpleaños de mi sobrino, la presenté allí con un amigo para amortiguar el golpe dije: 'Justo ahí, con la s, nombre de la persona que se va a convertir en el amor de mi vida' (se ríe)".