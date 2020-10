Andrea Duro y Juan Betancourt, ¿boda a la vista?

Andrea Duro cumple 29 años y lo hace en su mejor momento. Y es que la actriz, a la que conocimos con sólo 17 años en el papel de Yoli en 'Física o química', se ha convertido en uno de los rostros más bellos - y solicitados - del cine español, y encadena un proyecto con otro.



Además, el amor le sonríe, y mantiene una consolidada relación con Juan Betancourt desde marzo de 2019, y es habitual verlos presumiendo de lo mucho que se quieren. Después de haber mantenido sonados noviazgos con el también actor Joel Bosqued y con el futbolista Javier Hernández 'Chicharito', ha encontrado en el modelo cubano al amor de su vida y ahora, coincidiendo con su 29 cumpleaños, podrían haberse comprometido.





Ha sido la propia Andrea quien ha desvelado, como quien no quiere la cosa, la noticia de su boda con Juan Betancourt, compartiendo en sus historias de Instagram el especial regalo del modelo por su cumpleaños. Unque parece ser de compromiso.Y por si quedase alguna duda, una romántica nota en la que el atractivo cubano felicita a su amor: "Feliz cumpleaños mi amor. No es el esperado, pero es un adelanto". Y la respuesta de Andrea, que no deja lugar a dudas: "" y un bastante explícito emoticono de una novia.