Madonna se pasa al rosa

¿Qué tienen en común Madonna, Cara Delevingne, Salma Hayek, Kristen Stewart, Katy Perry, Rihanna, Lady Gaga o Kylie Jenner? Todas se han rendido al rosa, un tono que han elegido para renovarse y transformar su estilo de una manera dulce, en ocasiones y en otras más vibrantes, con notas 'punk'.



La diva del pop ha abandonado su melena rubia y ha apostado por la fantasía y la dulzura del color rosa desde la raíz a la punta, un cambio de imagen que ha compartido en Instagram donde ha mostrado el antes y el después de la coloración. "Mi nombre es Champán Rose", ha escrito en sus redes sociales Madonna, con 15,5 millones de seguidores.





Madonna siempre ha sabido cómo reinventarse; en 2003 se paso del platino al moreno, casi negro, y ahora, a los 62, se apunta a la última moda entre las más jovencitas: la melena rosa.Ha cambiado su color de cabello para lanzar un nuevo perfume "Madame X". "Esta cantante siempre ha sido un camaleón del estilo a lo largo de su carrera, siempre marca tendencia", ha explicado este lunes a Efe la estilista Pepa Fernández.Ahora la cantante de "Like a Virgin" (1984) se suma a estaque en la gran pantalla se ha visto hace tiempo. Basta recordar a la actriz Scarlett Johansson con una peluca rosa chicle en "Lost in Traslation" (2003) o a Natalie Portman con una melena tipo "bob" en "Closer" (2004).fueron de las primeras en colorear su cabello con un tono rosa alegre y femenino, mientras que Katy Perry o Gwen Stefani han preferido un color "más cañero, más punk", asegura Fernández.El rosa está muy ligado a laademás de convertirse en sello personal durante un tiempo de modelos como Cara Delevingne, Kylie Jenner; actrices como Kristen Stewart o Salma Hayek; cantantes como Shakira, Rihanna o Thalía y celebrities y reinas del selfi como Khloe y Kim Kardashian.Pero no son las únicas, hasta el cantantey Chiara Ferragni ha vuelto a publicar una imagen de hace un par de años en la que llevaba el pelo rosa.