Las reflexivas y emotivas palabras de Dani Rovira para celebrar su 40º cumpleaños

Dani Rovira cumple 40 años y lo cierto es que, a pesar de la situación tan desastrosa que estamos viviendo, tiene muchos motivos para festejar que sigue en el mundo. Este año el actor superaba un cáncer que no le ha derrumbado en ningún momento y al que se ha enfrentado con una sonrisa de oreja a oreja, siendo un ejemplo para muchos enfermos. Por ello, para celebrar que se hace un año más mayor, ha querido lanzar un emotivo mensaje a todos sus seguidores a modo de reflexión que no ha dejado indiferente a nadie.



"En unas horas podré decir que sobreviví a los 40", comenzaba diciendo el actor y humorista, quien apuntaba que pasaría su "día de cumpleaños con personas que quiero, pero no todas las que quisiera, porque la vida sigue empeñada en ser una gymkhana y seguir poniéndonos a prueba".



"Toda la vida por delante y enamorado de todas las muescas, anhelos, colores, arrugas, amores, canciones, personas, sabores, paisajes, canciones, olores y cicatrices que se han ido adhiriendo a mi cuerpo como una segunda piel", señalaba éste antes de reconocer que "quiero más". Él dice no conformarse: "Lo mejor está por venir. Agradecido a la vida por esta segunda oportunidad, no la pienso desaprovechar".





Un mensaje de optimismo en tiempos oscuros que dejan patente la voluntad del actor. Acto seguido, Rovira aprovechaba para dar las gracias "a todos los que, habiéndoos cruzado por mi camino, habéis hecho de mí la persona que soy". "A los maestros... y a mi maestra,. Ojalá empiece a sentirme orgulloso desde ahora del anciano que seré", citaba el andaluz.Además, asegura que no quiere regalos: "Lo mejor que podéis hacer por mi en este cumpleaños espara poder seguir haciendo un mundo un poco más justo, libre y amable... Sed felices y aprovechad cada grieta de felicidad que la vida os vaya regalando".