Pitingo compara a Bildu con el yihadismo: "No pienso callarme más"

El cantante Pitingo ha incendiado las redes sociales este fin de semana debido a sus declaraciones contra el Gobierno de Pedro Sánchez y su pacto con EH Bildu para llevar adelante los Presupuestos Generales del Estado 2021. El músico se ha mostrado muy duro y ha comparado al partido liderado por Arnaldo Otegi con el yihadismo islámico.



"Que se presenten los yihadistas a las elecciones, seguro que sacan algún escaño. ¡Vergonzoso lo que está pasando en este país!", ha escrito en su cuenta de Twitter junto al hashtag "ni olvido ni perdono". El tuit ha superado ya los 4.000 retuits y ha cosechado más de 17.000 likes.





Que se presenten los Yihadistas a las elecciones, seguro que sacan algún escaño.

VERGONZOSO LO QUE ESTÁ PASANDO EN ESTE PAÍS!!!!! #NiOlvidoNiPerdon — PITINGO ® (@Pitingo) November 14, 2020

Que se presenten los Yihadistas a las elecciones, seguro que sacan algún escaño.

VERGONZOSO LO QUE ESTÁ PASANDO EN ESTE PAÍS!!!!! #NiOlvidoNiPerdon — PITINGO ® (@Pitingo) November 14, 2020

Increíble !!!! Capaz de que veamos eso. Es muy fuerte. Yo estoy indignado. — PITINGO ® (@Pitingo) November 14, 2020

El mensaje no ha dejado a nadie indiferente.han sido alguna que otra las caras conocidas que no han dudado en dar también su opinión. El cantante sevillano José Manuel Soto ha sido uno de ellos. "", ha dicho, para añadir que "yo tengo muy claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos en esta historia, y el Gobierno prefiere estar del lado de los malos...".La conversación no ha quedado ahí. Pitingo ha querido, además, contestar a todos los que le estaban criticando por dar su opinión. "¡dándole el pésame a Bildu por la muerte de un etarra, eso sí es incitar al odio amigo", ha concluido.