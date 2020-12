Blas Cantó pierde a su abuela por la Covid seis meses después de la muerte de su padre

El cantante Blas Cantó ha anunciado a través de las redes sociales el fallecimiento de su abuela a causa del coronavirus. La muerte de la mujer llega tan solo seis meses después de la muerte del padre del músico, aunque no trascendió la causa.



"Maldito Covid, malditos los que lo niegan y maldita la muerte. No tenía que ser ahora. Qué injusto, Dios mío", ha escrito Blas Cantó en una publicación de Instagram.



El cantante ha explicado que está roto de dolor y que su abuela era la persona más importante de su vida: "Nunca le gustó que la llamara abuela, por eso, hoy, sigue siendo mi madre".



Cantó también ha tenido palabras de agradecimiento, y algún reproche, para los sanitarios que la atendieron durante los días que estuvo ingresada a causa de la Covid-19.



"Gracias a las enfermeras y enfermeros, médicos que nos dijeron que lo intentarían. Al que nos negó el respirador el primer día, engañándonos y diciéndonos que en ese hospital no tenían, le deseo que su familia no se contagie de esta mierda. Pero a todos los demás que no vieron un número, sino una vida: gracias, mis ángeles", ha añadido.



Por último, el exintegrante de Auryn ha mandando un mensaje de concienciación a la sociedad: "Nuestros mayores nos necesitan hoy más que nunca. No los abandonemos. Muchos salen, muchos se recuperan. No dejemos de protegerlos y de intentarlo".



Blas Cantó perdió a su padre, con 49 años, hace tan solo seis meses: "Todos los que conociste hace más de tres décadas me mandan entre lágrimas su amor para ti. Mi madre, mis abuelos, mis tías, mis tíos, primos... eras bueno y todos lo sabíamos", escribió en mayo el cantante.