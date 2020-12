Dafne Fernández se desnuda en redes una semana después de dar a luz

Hace una semana, Dafne Fernández y Mario Chavarría se convirtieron en padres, por segunda vez, en esta ocasión de una niña.



Tras dar a luz hace aproximadamente siete días, la actriz ha querido desnudarse en sus redes sociales y ha mostrado cómo tiene su figura física tras el parto. Ya saben que son muchas las madres que consiguen recuperar su figura en pocos días, y otras que, sin embargo, tardan más.



"Pues este es mi cuerpo después de una semana de dar a luz a mi segunda hija. No os voy a mentir, no me siento bella, pero me siento orgullosa de mi cuerpo. Y no me voy a avergonzar de él. Porque ha gestado y traído al mundo a mis dos hijos y hoy por hoy, aún agotado y herido, está alimentando de manera exclusiva a mi bebé, que crece sana y fuerte. Así que no me sentiré bella, pero me siento tremendamente poderosa y eso, en sí, es tremendamente bello" ha sido el mensaje que ha expuesto por redes sociales la actriz.





La conclusión es espectacular ya que nos viene a decir que lo importante no es cómo se te quede la figura estética después de dar a luz, sino la felicidad que sientas en ese momento porque el resultado de haber traído al mundo a tus hijos es lo que ves ante el espejo. Una reflexión maravillosa que ayudará seguro a muchas madres que luchan, contra viento y marea, para conseguir de nuevo esa figura que tenían antes del embarazo.