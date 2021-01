Isabel Díaz Ayuso rompe con su novio, el peluquero Jairo Alonso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su pareja, el peluquero Jairo Alonso, han roto su relación de manera amistosa según ha adelantado 'LOC'. La separación se habría producido de manera amistosa el pasado mes de noviembre, aunque ambos siguen quedando y dejándose ver juntos.



Ayuso, de 42 años, y el estilista madrileño empezaron a salir en el 2016, si bien eran amigos desde niños.



No se trataría de una ruptura traumática ni debida a terceras personas, sino que al parecer se ha debido a los problemas derivados de la política, y la dedicación máxima que le requiere a diario a la presidenta madrileña.



Vidas por separado

Apoyo incondicional

Críticas por hacer snowboard

Si vas a salir a jugar con la nieve o a esquiar por la calle te pedimos colaboración.



Quedan horas críticas para que esta nieve se convierta en una gran pista de hielo.



Ayuda a despejar rampas, portales y demás lugares transitables.



O bien, #QuédateEnCasa. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) January 9, 2021

La pareja, que compartía la vivienda que Ayuso tiene alquilada en el barrio de Chamberí,, informa el suplemento de 'El Mundo'."Hoy Facebook me recuerda que tengo la suerte de estar con la persona más maravillosa del mundo. Isabel, te quiero", escribía hace unos meses el peluquero en esta red, uno de los perfiles sociales en los que el estilista es muy activo.de su misterioso primer y único marido, en el 2016. De él poco más se sabe más que estuvo casado con ella cuatro años.Alonso, que durante un tiempo llevó la comunicación y márketing de la cadena de peluquería Rizo's para luego ostentar el mismo cargo de la franquicia de restaurantes de comida libanesa Shukran Group,sobre todo desde que fue investida presidenta de la Asamblea de Madrid con el apoyo de C's y Vox. Entonces, le dedicó este mensaje en su cuenta de Twitter, en la que restringe quién puede ver sus publicadiones: "ORGULLO es lo que siento cada vez que te miro. Lo has conseguido a pesar de los millones de piedras que en tu camino pusieron. Nadie puede saber mejor que tú lo que es luchar contra todo y todos. Pero aún así nada pudo destruirte @IdiazAyuso #teadmiro me siento muy orgulloso de ti.La semana pasada,consecuencia del temporal 'Filomena' que ha teñido Madrid de blanco y la ha dejado aislada y sumida en el caos durante días. La propia presidenta escribió en Twitter: "Ayuda a despejar rampas, portales y demás lugares transitables o bien #QuédateEnCasa.En lugar de eso,El periodista Miguel Frigenti fue uno de los que denunció las actividades del novio de Díaz Ayuso. En las fotos de la cuenta personal de Instagram se puede ver al peluquero pertrechado con un mono amarillo de esquiar y su tabla de snow.