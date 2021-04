El tramo final de 'Sálvame Diario' ha desvelado una impactante noticia en el mundo del corazón. Kike Calleja había prometido contar una noticia bomba que afectaba al universo Pantoja y se esperaba que fuera algo que afectaba de lleno a la tonadillera, pero no. Se trata de Fosky, el que fuera chofer de la cantante y marido de Pepi Valladares, quien se encuentra ingresado desde hace seis días e intubado.

Lydia Lozano ha aprovechado ese momento para mandar ánimos y fuerza a su familia, explicándoles que no hay que perder la esperanza en ningún momento: "Hay mucha gente que pierde la esperanza, pero hay que tenerla porque hay gente que sale, pero que no pierdan la esperanza la familia porque de repente sin saber te ponen cortisona, hay muchas cosas y seguro que se salva".

Y es que la colaboradora no ha podido evitar las lágrimas al recordar a su hermano, Jorge Lozano, recientemente fallecido tras no superar la Covid. Un mazazo para la periodista que no ha podido con sus ganas de trabajar y que está pasando unos días delicados en lo personal.