La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha mostrado este viernes su apoyo a Rocío Carrasco después de que esta haya sido el blanco de insultos en la entrada de un juzgado de Alcobendas (Madrid) al que acudía a declarar. Un grupo de hombres ha recibido a Carrasco, a la que han seguido hasta su entrada en el juzgado, con carteles en los que se leía el mensaje 'Stop feminazis'.

Tras estos hechos, la titular de Igualdad ha denunciado la "violencia y el acoso" que negacionistas, machistas y personas de la extrema derecha ejercen sobre las mujeres y ha defendido que las instituciones no van a descansar hasta garantizar todos los derechos de estas víctimas.

"A Rocío Carrasco y a todas las mujeres que reciben la violencia y el acoso de los negacionistas, machistas y de extrema derecha, no estáis solas. Las instituciones tenemos la obligación de protegeros y no vamos a descansar hasta garantizar todos vuestros derechos", ha escrito Montero en Twitter. No es la primera ocasión en la que la ministra muestra su apoyo público a Carrasco, ya lo hizo en marzo cuando ésta narró en televisión que había sido víctima de violencia de género.

"Tanto el testimonio como esos altísimos niveles de audiencia justifican que para el Ministerio de Igualdad y para mí como ministra sea una obligación estar ahí. (...) Estar ahí siempre que una mujer se atreve a dar el paso de denunciar una situación de violencia machista (...) y porque hay miles de mujeres que pueden sentirse identificadas por primera vez con su relato", dijo entonces Montero en el programa 'Sálvame'. Este viernes, Carrasco ha acudido a declarar a un jugado de Alcobendas por una denuncia que interpuso su expareja, Antonio David Flores, por no haber pagado presuntamente la pensión de su hijo cuando aún era menor de edad.