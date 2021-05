Tras el revuelo provocado por las imágenes publicadas en la revista Lecturas de Isabel Díaz Ayuso junto a su nuevo novio en Ibiza, la presidenta de la comunidad de Madrid ha decidido pronunciarse por primera vez al respecto en el acto de entrega de los Bombines de San Isidro. "No estoy muy contenta con lo que ha salido publicado. No es una persona pública y quiero mantener parte de mi vida en la intimidad", ha declarado la presidenta de la comunidad de Madrid, según publica el digital Vanitatis.

Esta misma publicación se hace eco de los datos que habría dado Federico Jiménez Losantos en su programa EsRadio, donde aseguraba que la nueva ilusión de la presidenta madrileña se llama Alberto González y es técnico sanitario, divorciado y con tres hijos.

"Yo fui a Ibiza y me tuve que registrar para alquilar el coche y todo. El señor flipaba... Estoy bien, yo solo quería llegar y ponerme las chanclas. Echo de menos mi vida normal de antes", habría asegurado Díaz Ayuso a su regreso de la isla, donde su presencia no pasó desapercibida.

No solo los medios de comunicación se han hecho eco del viaje de la presidenta, también las redes sociales se han llenado de comentarios al respecto, sobre todo Twitter. Son varias las críticas vertidas, la mayoría por no llevar la mascarilla obligatoria tal y como se ve en las imágenes publicadas. Algunos usuarios también han tirado de humor y han advertido a Díaz Ayuso de que en Ibiza sí puede encontrarse con su expareja, recordando las famosas declaraciones de la presidenta durante la campaña electoral de Madrid en las que ponía de ejemplo de "libertad" el hecho de que en la capital cualquiera puede romper con su pareja y no volver a cruzársela por la calle nunca más.

Después de poner fin a su relación el pasado noviembre con el estilista y peluquero Jairo Alonso, con quien compartió los últimos cuatro años, poco se sabía de la vida sentimental de la presidenta madrileña. Las últimas declaraciones de Díaz Ayuso en este sentido fueron en plena campaña electoral, cuando junto con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseguró que eran unos solteros de oro. Además, en el programa de la periodista María Teresa Campos manifestó que, respecto a su vida sentimental, se encontraba "esperando", y añadía que escaseaban los hombres interesantes.