La cantante y compositora canadiense Alanis Morissette afirma en el documental 'Jagged', presentado este lunes en el Festival Internacional de Cine de Toronto, que fue violada por varios hombres cuando tenía 15 años, según adelantó 'The Washingtont Post'.

“Me tomó años de terapia admitir que había habido algún tipo de victimización de mi parte. Siempre decía que estaba consintiendo, y después me recordaban que solo tenía 15 años. No puedes consentir con esa edad. Ahora pienso que todos son unos pedófilos, que fue una violación de menores”, sentencia la estrella musical en la producción de HBO.

Morisette, que no ofrece detalles sobre los abusadores, asegura sentirse mal porque haya gente que no creen este tipo de testimonios. “Las mujeres no esperan; nuestra cultura no escucha. Se lo conté a algunas personas y cayó en oídos sordos", dice.

Morisette ya había hablado anteriormente de otro problemas, como su lucha contra la anorexia y la bulimia, pero es ahora cuando ha decidido narrar uno de los episodios más horribles de su vida.

El documental 'Jagged' se emitirá en la plataforma HBO en otoño.