Este miércoles el invitado a El Hormiguero ha sido el cantautor puertorriqueño Rauw Alejandro. El que es uno de los cantantes de moda en el panorama musical español, se encuentra de gira por España, por lo que aprovechó para visitar el programa de Antena 3. En su entrevista con Pablo Motos respondió a varias preguntas, una de ellas relacionada por su supuesta relación con Rosalía, sobre la que se mostró muy claro y tajante.

Antes, Pablo Motos preguntó cómo ha llevado sus recientes éxitos, sobre todo después de su hit Todo de Ti. "Desde la noche en la que la hicimos sabíamos que era una canción con otra vibra, pero superó todas nuestras expectativas".

💬 @rauwalejandro: “Supimos que esa canción era otra vibra. Superó nuestras expectativas. Ha sido una locura”, “Todo de ti” ha batido todos los récords #RauwAlejandroEH pic.twitter.com/u4Fo85ak78 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 29, 2021

Respecto a la relación con Rosalía, la situación venía siendo muy comentada en los últimos días después de que celebraran juntos el cumpleaños de Rauw Alejandro y publicaran un post en Instagram.

Así pues, Pablo Motos fue muy directo y preguntó, "has hecho un vídeo en TikTok con ella y hay un millón de rumores por ahí que no sé si son ciertos o no: ¿Qué tal vuestra relación?". A esto, entre risas, el cantante respondió con un "muy muy guay, nos vemos mucho".

No obstante, el presentador de El Hormiguero insistió con un "¿cuándo has hablado con ella por última vez?". A lo que un directo Rauw Alejandro dijo "hace cinco minutos".