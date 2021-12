El torero Curro Romero y Carmen Tello se casarán por la Iglesia en 2022, según han informado a Efe fuentes cercanas a la pareja, que se casó por lo civil en Espartinas (Sevilla) en 2003.

Ambos no pudieron certificar su unión por la Iglesia hace ocho años debido a que el diestro no tenía la nulidad de su primera unión con Concha Márquez Piquer, con la que se casó el 22 de octubre de 1962 en Madrid, y se divorciaron en 1977, aunque no fue hasta 1982 cuando obtuvieron el divorcio.

Sin embargo, nunca obtuvieron la nulidad eclesiástica en vida de la cantante, fallecida el pasado 18 de octubre, de modo que Curro Romero y Carmen Tello se tuvieron que casar por lo civil.

Por su parte, Tello se casó por primera vez con Miguel Ángel de Solís y Martínez Campos en 1977.

La pareja lleva junta más de 25 años, y se espera que en los próximos días se anuncie la fecha oficial del enlace.