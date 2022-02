Por si alguien tenía alguna duda, sí, Carlos de Inglaterra será rey y su segunda esposa, Camilla, será reina consorte. Isabel II ha inaugurado los actos de su Jubileo de Platino, un hito histórico jamás alcanzado por ningún otro monarca británico, pues este 6 de febrero se cumplen 70 años de la muerte de su padre, el rey Jorge VI, y su advenimiento como soberana, para redefinir el futuro de la monarquía cuando ella, que ya ha cumplido 95 años, falte. En una carta publicada en la página oficial de la casa real, Isabel II ha expresado su "sindero deseo" de que la duquesa de Cornualles sea conocida como reina consorte cuando Carlos se convierta en rey. Cabe señalar que la reina es única persona que puede definir los títulos reales.

Este anuncio, emitido desde su propiedad de Sandringham, en Norfolk, allana el camino para Camilla. Tanto ella como el príncipe de Gales se han declarado "conmovidos y honrados" por este anuncio de la reina, según ha expresado un portavoz de Clarence House.

El mensaje de la reina, que marca su acceso al trono en 1952, aborda directamente una cuestión que seguía en el aire sobre el futuro título de la duquesa de Cornualles. "Es mi sincero deseo que, cuando llegue ese momento, Camilla sea conocida como reina consorte", se lee al comienzo del comunicado.

Reina, no princesa consorte

Cabe recordar que "reina consorte" se refiere a la esposa de un rey gobernante, lo cual significa que su título futuro será el de reina. Hasta ahora, ha habido una práctica diferente para los consortes masculinos de un monarca, como el príncipe Felipe o el esposo de la reina Victoria, el príncipe Alberto, que fueron "príncipes consortes" en lugar de "reyes".

Había incertidumbre sobre el tratamiento que recibiría Camilla, pues tanto ella como Carlos eran divorciados cuando se casaron en 2005 en un matrimonio civil. Carlos había estado casado con princesa Diana, pero se divorciaron en 1996, un año antes de que ella muriera en un accidente de coche en París.

Cuando Carlos y Camilla se casaron la intención oficial era que ella fuera conocida como la princesa consorte, pero esos planes se fueron aplazando en los últimos años.

Este anuncio marca un giro de 360 grados sobre la aceptación pública de Camilla, durante mucho tiempo vilipendiada por su supuesto papel en la ruptura del matrimonio de Carlos con la princesa Diana.

Ahora, la carta de Isabel II deja claro que se han eliminado los obstáculos para que Camilla se convierta en reina, y le permitirá ejercer un papel literalmente real y completo junto a Carlos.

El fin de los rumores

Según el 'Dailyt Mail', la declaración de la reina "pone fin a años de especulaciones" e "incertidumbres" sobre el futuro papel de la duquesa de Cambridge y barre los rumores de una posible abdicación. La decisión, señala el tabloide, representa "la señal más clara no solo del apoyo inquebrantable de la reina a su nuera, sino también la prueba de su afecto perdurable por la mujer que trajo felicidad a su hijo mayor". El principal tabloide tory rival del Mail, 'The Sunday Express', informa de un "regalo del Jubileo de Platino de la reina a Carlos". Por su parte, 'The Sunday Times' señala que el gesto de la reina ha puesto punto y final a "años de controversia y confusión" sobre el futuro papel de la duquesa de Cambridge cuando su marido asuma el trono. "Es la primera vez que la reina da públicamente su opinión sobre un tema decisivo desde que Carlos y Camila se casaron en 2005", señala el diario.

Miembro de la Orden de la Jarreta

Este nuevo respaldo de la soberana británica se suma al que hizo el día de Año Nuevo, cuando anunció que Camilla se convertiría en miembro de la Orden de la Jarretera, la más alta orden de caballería.

Camilla, de 74 años, se ha involucrado cada vez más en la defensa de sus propias causas e intereses, incluidas las organizaciones benéficas que apoyan a las víctimas de abuso doméstico.

En la mencionada carta, Isabel II asegura que sigue manteniendo "la promesa de una vida de servicio público, hecha originalmente en 1947 cuando tenía 21 años"

También ha reflexionado sobre cuánto la apoyó "desinteresadamente" el príncipe Felipe y agradeció la buena voluntad que le mostraron "todas las nacionalidades, religiones y edades en este país".