Anabel Pantoja sigue ocupando un sitio muy especial en el corazón de Omar Sánchez. Quince días después de anunciar su separación del grancanario y tan solo cuatro meses después de su boda, Anabel Pantoja ha reconocido que "echa de menos" a su exmarido. En un momento complicado no solo por su ruptura sentimental sino también por el delicado estado de salud de su padre, Bernardo Pantoja - ingresado desde hace una semana en un hospital sevillano - la colaboradora ha admitido en 'Sálvame' que, aunque sigue queriendo al surfero, no se plantea una reconciliación con él: "Estoy segura de la decisión que he tomado y de lo que quiero hacer ahora mismo". "Lo que no sé es lo que va a pasar mañana", añadía, sin cerrar la puerta totalmente a una segunda oportunidad en su matrimonio.

Unas declaraciones sobre las que Omar prefiere no pronunciarse, aunque sí reconoce que Anabel continúa siendo importante para él: "Es una persona que voy a querer y ya está". "Yo estoy muy bien, que quieres que te cuente", ha asegurado el canario con una inmensa sonrisa después de una noche con amigos entre los que se encontraba Alejandro Albalá.

Centrado en su faceta de influencer y al margen de la confesión de la sobrina de Isabel Pantoja deslizando que su marido podría haber sentido 'envidia' o 'celos' de su éxito en redes sociales, Omar y Anabel han coincidido en Madrid - donde el surfero se encuentra por motivos profesionales - pero no se han visto ni es algo que a él parezca apetecerle: "No hemos hablado. Ahora mismo estoy con amigos y es lo único que me importa". "Hay que seguir con la vida" ha asegurado, dejando claro que ya ha pasado página y que, si la sevillana tiene claro que una reconciliación no entra en sus planes por el momento, él piensa exactamente lo mismo.

Declaraciones tras su separación

Omar Sánchez se ha pronunciado tras publicarse su separación de Anabel Pantoja. El exmarido de la sevillana ha visto cómo, en cuestión de horas, su vida daba un giro de 180 grados y que su estabilidad personal comenzaba a tambalearse no solo de forma privada , sino también de forma pública.

El grancanario saltó a la fama hace unos años cuando pasó a ser conocido en toda España como 'El negro' de Anabel Pantoja y, hace poco menos de un año, se convirtió en uno de los concursantes de la última edición de Supervivientes. Toda esta proyección mediática hizo que el joven canario se convirtiese también en uno de los objetivos de la prensa, algo que quedó más que palpable cundo ambos celebraron su enlace en la isla de La Graciosa en donde los periodistas y paparazzis se agolpaban para conseguir la mejor imagen de los recién casados.

Sin embargo, según las últimas informaciones, cuatro meses después de casarse, Anabel Pantoja y Omar Sánchez se han separado y hacen vidas por separado.

Ante la importancia de esta noticia, para generar el menor revuelo posible y poder llevar todo este proceso en la intimidad, la sevillana se ha apresurado a desmentir las informaciones vertidas aunque sin mucho éxito.

El único que faltaba por hablar sobre esta mediática ruptura ha sido el grancanario quien, hasta hace unas horas, había mantenido su silencio para evitar males mayores. Omar Sánchez ha hablado y ha despejado todas las dudas sobre cuál es el escenario actual entre el surfista y la influencer.

"Yo no he dicho lo contrario ni ella tampoco"

El programa que desató la bomba, Viva la vida, quiso ponerse en contacto con los protagonistas para conocer de primera mano cuál es la realidad de la pareja ya que, según diversas fuentes, se ha podido comprobar que no duermen juntos y que él se habría quitado el anillo de casados.

Al ser preguntado por la separación, Omar Sánchez, muy tajante, ha respondido con especial nerviosismo al otro lado del teléfono. "No voy a decir nada respecto a eso. Ni que me he separado ni que estamos en crisis. Ella es mi mujer, yo no he dicho lo contrario ni ella tampoco. Nosotros somos felices y ya está", zanjaba el grancanario.

Sin embargo, Kiko Matamoros aseguró que el joven estaría bastante nervioso por estas informaciones y que quiere comprobar, con sus propios ojos, las pruebas que confirmarían que Anabel ya ha rehecho su vida con otra persona.