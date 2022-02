Britney Spears ha llegado a un acuerdo por el que recibirá 15 millones de dólares (unos 13,2 millones de euros) por una biografía en la que revelará los detalles de su carrera musical y la problemática relación con su familia, incluida la tutela legal de trece años por la que su padre tenía el poder de controlar todos los aspectos de su vida.

Según Page Six, Spears, de 40 años, alcanzó el acuerdo con la editorial Simon & Schuster después de una "guerra" de ofertas entre varias compañías que querían hacerse con el acuerdo.

El medio, que cita una fuente cercana al contrato entre la popular cantante estadounidense y la editorial, asegura que se trata de "uno de los mayores acuerdos firmados jamás" por un libro, por detrás de algunas de las figuras políticas más importantes de la historia reciente del país.

Entre ellos, Barack y Michelle Obama, que en 2017 recibieron un total de unos 60 millones de dólares (unos 53 millones de euros al cambio actual) por sus libros, la cifra más elevada que se conoce para obras de no-ficción.

Otro ejemplo es el del también expresidente estadounidense Bill Clinton, que en 2001 llegó a un acuerdo para escribir su biografía "My Life" por 15 millones de dólares.

El contrato firmado por la biografía de Spears se produce poco después de que su hermana, Jamie Lynn, con la que ha protagonizado sonados enfrentamientos en redes sociales, publicara el pasado mes de enero "Things I Should Have Said" (Las cosas que debí decir).

La responsable de "Toxic" criticó duramente ese libro en redes sociales: "¡Ojalá te sometieras a un detector de mentiras para que las masas pudieran ver que mientes descaradamente!", escribió Spears en su cuenta de Instagram, en la que acusó a su hermana de estar "haciendo dinero" gracias a ella y la tachó de "escoria".

Spears, que recientemente se libró de la tutela legal tras un largo y polémico proceso judicial, también ha amenazado en redes sociales con contar los secretos de sus parientes: "Que Dios se apiade de las almas de mis familiares si alguna vez hago una entrevista".

Recientemente, ha dado indicios en las redes de estar escribiendo su biografía, con una foto de una máquina de escribir acompañada del mensaje "¿¿¿Empiezo desde el principio???".