La presentadora de 'Sálvame' aseguraba en una exclusiva para la revista Lecturas que su exmarido, Pipi Estrada todavía no le ha saldado la deuda que tiene pendiente con ella y que no se la va a condonar: “No le voy a perdonar la deuda. Lo había dejado pasar. No había hecho nada durante muchos años, lo había olvidado y me había resignado. Es él quien lo ha elegido y ahora sí que voy a ir hasta el final. Todavía no he visto ni un euro, a ver si me los pasa”.

Terelu Campos arranca sus vacaciones en Málaga con críticas a Pipi Estrada Las demoledoras declaraciones de Terelu Campos han sido diseccionadas en el plató de ‘Sálvame’, donde el propio Pipi Estrada ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la polémica. En primer lugar, ha dejado claro que, según su versión, “una vez más, miente”. Y, seguidamente, ha criticado las supuestas incoherencias de la presentadora al exponer su vida privada: “Primero, me sorprende cuando somos tan celosos de nuestra intimidad y nuestro honor, aunque obviamente estamos en el escaparate. Yo respeto absolutamente todo, pero no voy dando lecciones de honor. ¿Qué intimidad? Si estáis desnudando vuestra intimidad permanentemente". Después de esto, Pipi ha lanzado el bombazo dirigiéndose directamente a su expareja a través de la cámara del plató de ‘Sálvame’ en Telecinco: “Terelu: habla con tu abogado y con tu procuradora. Si ellos te están engañando, no es mi problema. Es más, si quieres saber, si quieres tener más datos, tú trabajas con esta productora, que se llama La Fábrica de la Tele: llama a Administración de La Fábrica de la Tele y pregunta cuánto dinero me han retenido. Ese dinero que me han retenido es tuyo: ¿Dónde está?” Terelu Campos arranca sus vacaciones en Málaga con críticas a Pipi Estrada Tras acompañar a su madre, María Teresa Campos, en su viaje de vuelta a Madrid después de interrumpir sus vacaciones en Málaga; Terelu ha regresado a Marbella para comenzar un periodo de descanso según ha informado la revista Lecturas, donde la presentadora ha protagonizado la última portada y exclusiva. Además del posado espectacular con bikini negro y pendientes amarillos donde se muestra radiante y divertida, Terelu Campos aprovecha para acalorar que a pesar de la presencia de su ex en Sálvame, no va a darle protagonismo ni “perdonar la deuda”.