Mediaset estrenó su propia versión de 'El desafío', que llevará por nombre 'Esta noche gano yo'. Este programa está presentado por Christian Gálvez y Carolina Cerezuela, que además son los jefes de ambos equipos de famosos y por tanto rivales.

El programa cuenta con la participación de Edu Soto, Patricia Montero, Belinda Washington, Miriam Díaz-Aroca, La Terremoto de Alcorcón, Jorge González, Michelle Calvó, Rocío Madrid, Carlo Costanera y Ricky Merino, quienes se dividen en dos equipos para competir entre ellos.

El espacio se rueda en un espectacular plató que recreará un parque temático de juegos. Cada semana, los equipos se enfrentan a duelos individuales en pruebas que abarcan cinco modalidades: fuerza y agilidad, resistencia, habilidad y coco, talento y vuelta a la infancia. El formato también cuenta con duelos que capitanes y una última prueba grupal que decide qué equipo acumula en su hucha el dinero acumulado en los marcadores.

Sin embargo, parece que este formato no ha convencido a la audiencia. Para tratar de rescatar su apuesta, la cadena decidió mover ficha tras uno de sus grandes fracasos de este año. El concurso dejaba de emitirse en su horario habitual y daba el salto al arranque de la madrugada después del mínimo histórico que anotó en su última entrega. La cadena confirmaba la noticia tras cosechar apenas un 6% de cuota este martes y menos de 600.000 espectadores, en su tercera semana en emisión. Además, desde su arranque poco prometedor, el programa no ha hecho más que descender semana tras semana anotando mínimos históricos consecutivos.

Por ello, ahora la cadena ha decidido cancelar el concurso. el próximo martes, 30 de agosto, se emitirá una doble entrega del espacio que supone el punto y final de 'Esta noche gano yo'.

¿Cómo funciona el concurso?

Los equipos Rubí y Turquesa se lo han jugado todo en la prueba grupal: La ciénaga misteriosa. Los vencedores sumarían 5.000 euros a su bote, mientras que los perdedores lo perderían todo.

El juego consistía en atravesar un circuito de obstáculos en el que los concursantes tendrían que cruzar cuatro zonas llenas de trampas y plataformas inestables sin caer en ella. El equipo que consiguiese llevar más concursantes a la rampa final ganaría.

Con una vida extra, el equipo azul se ha desenvuelto mejor en el circuito. Edu Soto ha caído en las lianas peligrosas, pero ha vuelto al juego gracias a la recompensa ganada por Christian Gálvez. Ricky Merino también ha caído y con mucha tristeza ha tenido que abandonar el circuito. Los cuatro concursantes restantes han logrado subir la rampa antes de que acabasen los siete minutos. Al notar el enfado del equipo Ruby, Christian Gálvez ha querido saber el motivo. "Nos tiramos todo el programa dejándonos la piel como todos. Conseguimos esa diferencia, y que todo nos lo juguemos la final me parece injusto", ha protestado Belinda Washington. "Venimos a jugar a un juego justo", ha dejado claro Carlo Costanzia. "Sabíamos que algo se puede mover, pero no que se podía caer una liana", ha añadido Jorge González.

"¿De verdad creéis que nos han chivado cosas? No podéis de perder y ganar porque no habéis visto nuestra prueba", ha respondido en el otro equipo Edu Soto.