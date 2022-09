Durante la última emisión de 'Déjate querer', Toñi Moreno ha compartido con todos una preciosa anécdota con su hija. La presentadora, en un acto de generosidad, ha querido animar a una de las invitadas de la noche desde su propia experiencia.

Durante un reencuentro entre un padre y una hija, Moreno ha decidido dar a conocer este aspecto tan personal de su vida: "Te voy a contar algo muy íntimo porque sé que tienes esa carencia". En ese momento, la presentadora empezó a explicar cómo su hija le preguntó un día al salir de la guardería si ella no tenía padre.

"Mamá, ¿yo no tengo papá?, me preguntó ella. Y le dije que no, que ella no tiene papá. Me dijo, 'pero tengo mamá, tengo nana y padrinos'. Le dije que sí, esa es tu familia y se me abrazó y me dijo: 'Ay, mi mamá'".

Con esta confesión, la andaluza pretendía animar a su invitada para que decidiera conocer a su padre: "Tú has tenido una madre maravillosa y una familia maravillosa que te ha querido, así que no sientas que te falta nada en tu vida porque no te falta nada", concluyó su discurso.