El primer embarazo de una mujer siempre es el que más dudas genera. Por mucho que nuestro entorno hable cientos de veces de cuáles son los problemas que pueden surgir durante los nueve meses de gestación, cómo cambia el cuerpo durante el proceso o qué se siente al tener al futuro bebé en el útero, hay que vivirlo en primera persona para comprenderlo.

Además de las físicas, también hay consecuencias psicológicas: la mente de las madres cambia durante y después del embarazo. Las preocupaciones son distintas, y aunque hay estudios y libros que ayudan a hacer un mapa mental de qué puede ocurrir, nunca es igual que tener la experiencia de primera mano.

Cristina Pedroche es la última celebrity que ha anunciado su embarazo (o a la que han obligado a anunciarlo). Coincidiendo con el Día de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre, la revista Semana publicaba en exclusiva la noticia de que Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz están esperando su primer hijo.

Lo que en un primer momento pareció una inocentada, se confirmó a las pocas horas, cuando distintos medios de comunicación se hicieron eco de la noticia sobre su embarazo.

Primera noticia sobre el embarazo de Cristina Pedroche

Ante el primer impacto, ambos permanecieron en silencio: tanto Cristina Pedroche como Dabiz Muñoz ni confirmaron y desmintieron la noticia sobre el embarazo, a pesar de que los compañeros de la presentadora en 'Zapeando' comentaron la primicia en el programa (del que ella se ausentó a causa de la presión mediática que estaba recibiendo).

Dani Mateo, compañero de Cristina Pedroche en La Sexta lo dejó bien claro: "Os hablo de todo corazón, queridos amigos, no sabemos ninguno aquí. Cristina no suelta prenda, no sabemos nada. Evidentemente su WhatsApp ha ardido esta mañana, pero no sabemos nada".

El día 31 de diciembre, tal y como tenían previsto originalmente, Cristian y Dabiz hablaron por primera vez. Con una publicación conjunta en sus cuentas de Instagram, acusaban a los medios de comunicación de no haber respetado sus tiempos y confirmaban la noticia: "No hemos podido elegir ni cuando ni como dábamos la noticia. No nos han dejado. No han sido nuestros tiempos ni nuestras formas y eso nos ha puesto muy tristes. Hay líneas rojas que nunca se deberían cruzar. Porque había mucha gente importante para nosotros, gente de nuestra familia que no sabía nada, además de que todavía no era seguro decirlo. Ni nos llamaron para confirmar o desmentir. Aun así estamos ante el viaje más apasionante que vamos a vivir y por supuesto lo queríamos compartir con todos vosotros, como siempre, por aquí. Nada de exclusivas, nada de trabajo. Esto es solo personal. Lo más personal e íntimo que tenemos. Ojalá nos hubieran dejado hacerlo a nosotros primero".

A pesar de estas acusaciones, la pareja finalizaba el mensaje comentando que "No conocemos mayor felicidad que la que nos da este bebé que se está cocinando a fuego lento para ser nuestro mejor guiso."

Cristina Pedroche habla del problema con su embarazo

Aunque Cristina todavía no ha concedido ninguna entrevista para hablar de su embarazo, desde que comunicó en Instagram que esperaba a su primer hijo con Dabiz Muñoz ya lo ha comentado en dos ocasiones: una de ellas, durante su intervención en el programa 'Zapeando' y, otra, durante la noche de las Campanadas en Antena 3.

El día después de año nuevo, el lunes dos de enero, comentó en 'Zapeando' como se sentía sobre el embarazo y comentó cuál fue el problema que más le preocupó: "Estoy todavía adaptándome a mi nuevo cuerpo y a los cambios que van a venir", explicaba sobre el esperado vestido que desveló durante la emisión. "No sabía yo si estaba bien colocada la paloma, si la braga se me había bajado o se me había subido. Ahora mismo tengo aquí cosas que están pasando y que no lo controlo. Lo primero que hice fue mirar que estuviera todo en su sitio".

Durante el programa, la vallecana incluso confesó que su equipo le comentó que se la veía algo hinchada. El propio Josie confesaba, entre risas: "Me preguntaba, ¿Qué le pasa a Cristina Pedroche?, no entendía nada".