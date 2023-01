Convertido en uno de los malagueños más populares y queridos del momento, Pablo Alborán no podía faltar al preestreno en su ciudad natal de la nueva serie de Netflix, 'La chica de la nieve', basada en la novela de Javier Castillo y protagonizada por Milena Smith y José Coronado.

Triunfando con su último álbum, 'La cuarta hoja', y deseando arrancar la gira con la que recorrerá nuestro país y buena parte de Sudamérica, el cantante prepara una sorpresa para sus fans; y es que como ha revelado a 'El Español' está recibiendo clases de interpretación y pronto podría dar el salto y debutar como actor, uno de sus grandes sueños. "Este 2023 habrá mucho trabajo, muchos planes, muchas alegrías y la mente muy ocupada" adelanta, sin desvelar ningún detalle de su posible carrera en el mundo del cine.

Sin embargo, la música continúa siendo el eje central de su vida y, como no podía ser de otra manera Pablo se ha pronunciado sobre la última canción de Shakira y Bizarrap, un fenómeno sin precedentes que, como afirma con una sonrisa, ya ha bailado.

Huyendo de la 'etiqueta' de romántico que le 'persigue' desde que saltó al estrellato con 'Solamente tú', Alborán confiesa que "no estaría mal" colaborar con el productor argentino y protagonizar una de sus famosas sesiones: "No estaría mal esa fusión de sonido. Soy de hacer fusiones, me encantan las que nos esperan la gente, las menos previsibles. Y las que además a uno le motivan"

Y volviendo a Shakira, ¿es más de la colombiana o de Gerard Piqué? Como asegura entre risas, y haciendo un guiño al Casio y al Rolex de los que la cantante habla en su 'Session 53', "de ninguno de los dos. Llevo un Cartier hoy".