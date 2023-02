La portada de la revista Lecturas del pasado uno de febrero ha desatado un huracán en la prensa rosa: la exclusiva de Karmele Izaguirre donde asegura que Antonio David quien destruyó la relación entre su hija Rocío Flores y su expareja Olga Moreno ha provocado reacciones desde todos los ángulos.

Rocío Flores desmiente la información

La propia Rocío Flores, hija de Rocío Carrasco, publicó un comunicado en su cuenta de Instagram donde desmentía todo lo publicado en el medio del corazón: "Tras el artículo publicado por la revista Lecturas ayer, me veo en la obligación de desmentir dicha información, puesto que no hay nada de veracidad en ese artículo de principio a fin. Por otro lado, tras meses de acoso continuado hacia mí y mi familia, una vez más, se vuelve a sobrepasar todos los límites, se me culpabiliza y ataca por temas en los cuales en ningún momento durante estos meses me he pronunciado y se han dado informaciones y motivos que no son ciertos, aclarar una vez más, que mi prioridad es mi bienestar y el de mi familia. Tengo la capacidad suficiente como para saber lo que tengo y no tengo que hacer en mi vida, tengo 26 años y soy una persona independiente con las ideas muy claras y absolutamente nadie maneja ni mi vida ni mis decisiones. Dicho todo esto, estudiaré la posibilidad de tomar medidas legales al respecto".

Acciones legales contra Lecturas

Pero ella no ha sido la única en reaccionar públicamente, Antonio Flores ha hecho un vídeo en directo en su cuenta de YouTube donde ha desmentido que haya cualquier tipo de enfrentamiento entre Olga y él, además de anunciar nuevas demandas.

YouTube ha sido la nueva plataforma de Antonio Flores, tras ser despedido tajantemente por 'Sálvame' (una decisión que, después, costaría 80.000€ a Telecinco tras ser declarado "nulo por vulneración de su derecho al honor". Pero el tertuliano llevaba un par de meses sin dar la cara, hasta que se ha visto a reaccionar a la exclusiva de la revista Lecturas.

Antonio David ha asegurado ante las más de siete mil personas que vieron el vídeo en directo que "esa portada y ese artículo" son "rotundamente" falsos. Además, explica que "nada de lo que viene ahí lo he dicho yo... Con respecto a lo que dicen de Olga, quiero también que quede claro que es completamente falso. Olga jamás haría eso y espero que quede claro".

El tertuliano ha avisado que emprenderá acciones legales contra la revista: "Lo primero que me sorprende es que ellos se escondan en 'una fuente familiar' o 'una fuente cercana'... ¿Os recuerdo la fuente de la sábana de 'Sálvame? Si tuvieran dos narices, la persona que ha escrito eso diría quién ha dado esa información, porque si de verdad lo tienen contrastado, pues publicarían la información tal cual y no se escudarían en 'una fuente cercana'".

Antonio David se patina y da la razón a Rocío Carrasco

Los detractores de Antonio David también han estudiado a fondo el vídeo, y han señalado una corte del directo que da la razón a Rocío Carrasco, la expareja del tertuliano y madre de Rocío Flores.

Carrasco y Flores se conocieron en Chipiona en 1994 y se casaron dos años después, en 1996. Poco después, nacerían sus dos hijos: Rocío y David Flores Carrasco. El resto de la trágica historia ha copado las portadas del corazón durante décadas, especialmente desde que Telecinco estrenó el documental 'Rocío: contar la verdad para seguir viva'.

Desde la cuenta Miss Riesgo han destacado la parte del directo donde Flores intenta justificarse comparando su situación con Olga con un despido en el que habría que escuchar a las dos partes: "Me han echado del trabajo, mi jefe es un cabrón. Vale, pero yo también quiero escuchar la opinión de tu jefe". Los críticos con el tertuliano sentencian: "Antonio David pone un ejemplo y da la razón a los fucsias. Eso es lo que han hecho con Rocío Carrasco.