La cuerda entre Antonio David Flores, Rocío Carrasco, sus hijos y Marta Riesco no para de tensarse. La última intervención de la pareja actual del malagueño ha sido un ataque directo a la única hija de Rocío Jurado.

El pasado fin de semana, la periodista Isabel Rábago publicaba dos fotografías junto a Rociíto, acompañadas de un emotivo mensaje de apoyo: "Hubo un tiempo en el que a nadie le importaba tu salud mental, que estuvieses medicada, que no tuvieses fuerzas ni para levantarte de la cama o que intentaras quitarte de en medio".

Con esta dura introducción, Rábago criticaba "el acoso al que te sometían a diario, durante años, sin compasión, sin pudor", para reconocerse como un importante apoyo: "Si de algo estoy orgullosa es de haber estado cuando muy pocos estaban, cuando el machaque era insoportable y tu silencio inquebrantable".

Finalmente, reconocía estar muy orgullosa de ver a la nueva Rocío Carrasco "reconstruida, feliz" y compartir vida con ella en la intimidad "aunque no pueda evitar que muy de vez en cuando te muestre públicamente lo orgullosa que estoy de ti y de la lección de vida que has y nos sigues dando".

La periodista ha puesto en valor su propia capacidad de anticipación: "Me suelo equivocar muy poco. Y el tiempo acaba dándome la razón. Mi sentido de la Justicia, de la lealtad está muy por encima del trabajo o del dinero".

Marta Riesco, encolerizada por la publicación de Isabel Rábago

La publicación en el perfil de Rábago tiene los comentarios desactivados, probablemente para cortar de raíz los comentarios que atacaban a Rociíto. Entre ellos, uno de la propia Marta Riesco: "¡Anda mira! A mi también me han machacado y tampoco se puede hablar claro".

Pero la compañera de Antonio David no se quedaba ahí: después, compartía en sus historias de Instagram la fotografía de Carrasco y Rábago acompañada de un texto donde criticaba duramente el tratamiento que está recibiendo por los medios de comunicación y el papel que Rociíto ha tenido como madre.

Sobre la imagen de la periodista y la colaboradora de Telecinco, Riesco reflexionaba que "Desde hace algún tiempo la salud mental solo vale para algunas mujeres. Para otras, en cambio, el escarnio público. Por lo menos ahora. Dentro de poco, (guardad esto) los buenos serán los malos y al revés. Lo viviréis. Lo viviremos. Mientras las víctimas no están en esta foto, ni son las que escriben".

Con la última frase sobre las víctimas, Riesco aludía a los hijos de Antonio David y Rocío: Rocío y David Flores: "Qué pena que te estés perdiendo personas tan extraordinarias y maravillosas mientras todo el mundo hace como si nada pasase. Qué pena que te pierdas un corazón tan inmenso. Y qué pena que la gente haga que lo entiende solo por miedo".

No entiendo a qué viene esto de Marta Riesco contra Rocío Carrasco. Está tan desesperada por un poco de atención que la lleva a la polémica constante una y otra vez. Sin importarle nada... esta chica no tiene problemas de salud mental, tiene problemas de narcisismo. pic.twitter.com/PO6f9IxGFy — La Rana Verde ✹ (@LaRana_Oficial_) 12 de febrero de 2023

La tercera publicación de la reportera apuntaba directamente al corazón de Carrasco en alusión a David, que recientemente se ha ido a vivir con Antonio David y Marta Riesco al piso que tienen alquilado en Málaga por 2.000€ al mes: "Voy a contaros algo: en mi trabajo se llegó a decir que no se cuestionase su papel como madre de un niño de "necesidades especiales". ¿La razón? Era uno de los flecos más difíciles, por no decir imposibles de justificar. Se ha arremetido duramente con las personas que lo han criado y se le ha aplaudido cualquier ataque con la persona con la que está día a día. Con la persona que le da de comer, que le lleva al instituto..."

La última publicación de Marta Riesco acusaba directamente a Rocío Carrasco de haber "abandonado" en cierta manera a su hijo, con el que ahora ella está pasando más tiempo: "Ahora que llevo tantos días con él y que estoy sin poder dormir por todo lo que me ha ocurrido en el trabajo... Él me anima día y noche mientras yo me pregunto: ¿Nadie va a hacer la gran pregunta? ¿Por qué somos los malos el resto? ¿Por qué se dispara a la gente que que le hacemos feliz? ¿Dónde estabas tú en esas Navidades, en esos cumpleaños, en esas conversaciones?¿Por qué está prohibido hablar de esto?".