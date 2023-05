El pasado 28 de abril, José Manuel Parada hacía saltar todas las alarmas cuando colgaba una publicación en su perfil de Instagram hospitalizado. El periodista confesaba que "lo peor ya pasó" y que el motivo por el que se encontraba ingresado era porque "me han operado" y que "salió todo bien y ahora solo me queda descansar y recuperarme lo antes posible para daros a todos las gracias por tanto cariño".

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con José Manuel Parada y nos ha hablado sin pelos en la lengua sobre su último problema de salud que ha tenido por el que ha tenido que ser intervenido: "ha sido preocupante porque eso de meterte en un quirófano nunca es algo que alegre y que lo pases bien, todo lo contrario, yo llevaba tres años tratando de no operarme de un problema que tenía pero ya llegó un momento que no quedó más remedio, me animé, me despedí y dije nunca se sabe dije si no salgo he cumplido en la vida, he hecho las cosas que quería hacer".

Sobre cómo salió todo, José Manuel nos reconocía que "salió todo bien, he tenido una convalecencia larga, he estado todo un mes entre el hospital y casa y hoy que me dieron el alta puedo realizar una actividad normal, empiezo a trabajar, empiezo una nueva etapa de mi vida".

Tanto es así que nos ha asegurado que este hecho en concreto no ha hecho que la vida le cambie, pero sí darse cuenta "de lo importante que es, como decían las abuelas, lo más importante es la salud. También decía la canción, tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. Está muy bien puesto en ese orden".

Por último, el presentador aprovechó para lanzar un mensaje de apoyo a la sanidad pública de Madrid: "como la salud no hay absolutamente nada, ahora que se habla tanto de lo de la salud, tengo que decir que me han hecho los análisis, me he operado, he hecho la recuperación, todo en la sanidad pública, hay mucha gente que la critica yo lo he hecho en Madrid y estoy encantado, me siento muy orgulloso de la sanidad pública que tenemos en esta ciudad donde yo vivo desde hace tantísimos años".