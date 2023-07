Polémica en las redes sociales por la última canción del rapero El Jincho. El cantante lanzó su tema 'Voto en blanco' el pasado 23 de julio con motivo de las elecciones generales y en la letra carga, principalmente, contra el gobierno de Pedro Sánchez y las leyes que ha impulsado durante su mandato. El artista argumenta los motivos por los que decidió no votar el pasado domingo y critica, entre otras, la ley trans y la de solo sí es sí.

"No sé qué ha pasado que estamos adoctrinados con las leyes nuevas esas que se han inventado del patriarcado. Yo también nací en un cuerpo equivocado", rapea el madrileño. Asimismo, afirma que es "el cristo reencarnado" aunque "no dice lo mismo la ministra de igualdad". "Tú me ves a mí, pero ese no soy yo en realidad: por dentro me siento más negro que Tupac. Esa es la sociedad en la que quieren que vivamos", añade.

Pero también define el gobierno de estos últimos años del PSOE como "comunista": "Para mí es lo mismo un socialista que un republicano. ¿Cómo puedes apoyar el comunismo, hermano? Después de ver lo que hicieron con los venezolanos...".

Sin embargo, el de Madrid no se pronuncia sobre cuál sería la alternativa adecuada para él: "Esto lo hice porque mi país está muy mal. No sé si es culpa del Pedro Sánchez o del Abascal". "Tengo dos burofax: uno el PSOE, otro Vox. Algo bueno había en el tema si se han enfada'o los dos. A izquierdas y derechas les da miedo esta canción", canta después.

Las redes sociales se han dividido entre los que apoyan los ataques del rapero y los que condenan sus palabras y lo acusan de "misógino", "machista" y "transfobo", entre otros calificativos.