Rauw Alejandro ha confirmado este miércoles su ruptura con Rosalía después de más de tres años de relación. Tras un día de rumores, el cantante puertorriqueño ha anunciado que ha puesto fin a su relación con la artista catalana. El intérprete ha compartido un comunicado en sus redes sociales en el que confirma la separación y el fin de su compromiso matrimonial, anunciado el pasado mes de marzo.

"Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí", comienza el compositor. "Hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso", ha confirmado Rauw.

Rumores de infidelidad

El intérprete de 'Todo de ti' ha querido aclarar que los motivos de la ruptura no son una deslealtad tras un día de rumores sobre su posible relación con la colombiana modelo Valeria Duque. "Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad".

"Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir", ha finalizado el cantante en su escrito.

Compromiso

Este martes saltaba la noticia de la separación después de que la revista 'People' confirmara que Rosalía y Rauw Alejandro habían terminado su relación sentimental después de más de tres años de noviazgo. La pareja anunció su compromiso matrimonial el pasado mes de marzo, cuando estrenaron su primer EP conjunto, 'RR'.

Los artistas fueron relacionados por primera vez en agosto de 2021 y confirmaron públicamente su noviazgo solamente un mes después a través de las redes sociales. Sin embargo, su relación ya venía de antes, aunque habían preferido mantener un perfil bajo.