El comentarista estadounidense Ben Shapiro ha cargado con dureza contra 'Barbie', la última película de Greta Gerwig, en un vídeo titulado “Ben Shapiro DESTRUYE la película de Barbie durante 43 minutos”. El abogado ha afirmado que fue "arrastrado" a los cines, pero la cinta "es basura".

El clip comienza con el comentarista político prendiendo fuego a tres muñecos: una Barbie común, una que representa la versión de Margot Robbie y uno que se identifica como el Ken de Ryan Gosling. A continuación, el locutor presenta sus argumentos en contra de la película.

Argumentos en contra

"Esta película no es solo una mierda. Esta película es una mierda de perro en llamas, apilada encima de un contenedor de basura en llamas, apilada encima de un vertedero lleno de mierda de perro. Es una de las peores películas que he visto en mi vida, en todos los niveles posibles es una película horrible", estalla el presentador.

Shapiro se muestra en contra de la crítica social del filme: "La premisa básica de la película, políticamente hablando, es que los hombres y las mujeres están en dos lados de la línea divisoria y se odian entre sí. Y literalmente, la única forma en que puedes tener un mundo feliz es si las mujeres ignoran a los hombres y los hombres ignoran a las mujeres. Ese parece ser el resultado final de esta película".

"Estaba tratando de separar esto en problemas con la trama, problemas con los personajes, problemas con la política, etc. Pero están todos entrelazados porque la cosa es un desastre. No tiene ningún sentido. En cuanto a la trama, no tiene sentido. En cuanto a los personajes, no tienen sentido", apunta el comentarista.