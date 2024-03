La razón por la que Joaquín Padilla ha abandonado el escenario: "Violencia"

Joaquín Padilla es el cantante estrella de 'La Ruleta de la suerte'. Sus actuaciones son tan aplaudidas como criticadas en redes sociales como X (antigua Twitter), donde muchos usuarios no dudan en censurar las versiones que el artista hace de los éxitos de la música actual durante los 'impass' del concurso..

Pero Padilla es mucho mas que la la voz del famosos concurso de Antena 3. el cantante se convirtió en toda una estrella al ser el vocalista de Iguana Tango en su época de mayor esplendor. Además, es el creador de la opera-rock "Legado de una tragedia", en la que contó con las voces e instrumentos de varios músicos de renombre del rock y heavy en España.

Pero, más allá de sus apariciones en la pequeña pantalla, Padilla también se va de gira a cantar los éxitos de los 80' y 90 en España ante miles de espectadores. No obstante, en su último espectáculo, las cosas no salieron como tenían planeadas.

Su testimonio

"Anoche vivimos una experiencia muy especial en el concierto del Pop Tour en Pozuelo. Los dos lados de la moneda. Os cuento. Todo parecía que iba a salir a pedir de boca, con un escenario fantástico, un gran equipo de sonido, una banda muy top, los chicos de @tennessee_oficial @therefrescos @la_banda_del_capitan_inhumano y un servidor, listos para otra noche inolvidable… ya nos habían dicho que en Pozuelo había un público espectacular, amante de las décadas de los 80 y 90 y del pop español, y teníamos unas ganas locas de salir al escenario.

Yo lo hice el primero como siempre y puedo dar fe de que la gente estaba dándolo todo, coreando las canciones, con ganas de fiesta, disfrutando de lo lindo. Gracias de verdad por la acogida y por el cariño tan grande que me demostrasteis en todo momento, tanto antes como después del concierto . Pero de repente, en una noche que estaba siendo perfecta, empezó a llover.

Al principio fueron solo unos goterones, pero después empezó una granizada terrible que nos obligó a detener bruscamente el show. Al final del carrusel os he puesto un vídeo para que veáis el momento exacto y como intentamos seguir adelante a pesar del agua, porque muchos de vosotros seguíais ahí, bailando. Pero la violencia con la que empezó a granizar nos obligó a parar, porque había un riesgo real de que pudiera haber alguna desgracia.

De hecho en el vídeo se puede ver como rápidamente apagaron las luces y salimos corriendo del escenario. Desgraciadamente, cuando paró la tormenta no pudimos retomar y mis compañeros se quedaron sin poder finalizar el Show que apuntaba a ser uno de los grandes conciertos de la gira.

Me quedo en el corazón con la media hora que pude disfrutar de todos vosotros encima del escenario. Gracias, amigos de Pozuelo por ser tan geniales y por apostar por nuestra música. Sois increíbles, de verdad. Lástima que no pudiéramos terminar la faena, pero me llevo un recuerdo muy bonito de la noche de ayer a pesar de todo. Ojalá podamos retomarlo en otra ocasión", escribía.

Sus seguidores han comentados sus palabras y han alabado la profesionalidad del cantante y su buen saber estar siempre. "Profesional como la copa de un pino si señor,por cierto guapísimo el riff de "Hey god"de ayer en la ruleta antes del último panel". "Me imagino como os podéis sentir,,ver a todo ese público dándolo todo,,al igual que vosotros,,pero ya sabemos que contra la naturaleza no podemos hacer nada,,y con la ilusión que teníais,,,no te podías haber expresado mejor,,,animoooooo", escribían varios seguidores.