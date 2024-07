Primeras declaraciones de Pilar Rubio sobre la separación de Sergio Ramos: "Es el precio..."

Los rumores sobre una posible separación entre Sergio Ramos y Pilar Rubio, que llevan varios meses en el aire, se han intensificado en las últimas semanas entre las páginas de la prensa del corazón. Tras la reciente Feria de Sevilla -uno de los eventos más importantes de la capital andaluza- se han disparado las especulaciones hasta varias semanas después.

La razón que ha vuelto a disparar las habladurías sobre el maltrecho estado de la relación entre modelo y futbolista ha sido la ausencia de la colaboradora de 'El Hormiguero' en los actos a los que asistió Sergio Ramos: una situación que dio lugar a numerosos comentarios y teorías que avivaron la ya vigente teoría sobre una crisis matrimonial.

Desde que empezó la relación entre ambos hace más de diez años, Ramos y Rubio se han enfrentado constantemente a rumores de separación que siempre han intentado desmentir incansablemente compartiendo en redes sociales distintos momentos familiares que constatan la felicidad en la que viven inmersos. Pero, tras lo ocurrido en la Feria de Sevilla, no han podido evitar que el sensacionalismo vuelva a la carga para preguntarse cuál es el estado de su relación.

Estas han sido las palabras de Pilar Rubio sobre la separación

Sin embargo, Pilar Rubio ha dado un golpe en la mesa y ha puesto pie en pared sobre estas especulaciones con unas declaraciones más que contundentes. En una entrevista reciente, la presentadora ha aclarado cuál es el punto en el que se encuentra su situación sentimental con el futbolista, subrayando que todos estos rumores no son más que invenciones sin fundamento: "es el precio que hay que pagar por tener una familia tranquila, feliz y, además, ser un personaje público".

La periodista ha confirmado que su matrimonio con Sergio Ramos no solo no está roto y atravesando una crisis, y ha afirmado con contundencia que "no es cierto" lo que se cuenta sobre la separación. Por otra parte, Pilar también ha compartido su preocupación ante el impacto que estos posibles rumores pudieran tener en sus cuatro hijos, pero ha confirmado que está tranquila porque "lo que les llega a mis hijos es lo que ven en casa, y lo vemos como una cosa surrealista".

Respecto a la vida en Sevilla después de que Ramos volviera a fichar por el Sevilla FC, ha reconocido que echa de menos el anonimato de París pero que está a gusto en su nueva vida: "Madrid sigue siendo mi ciudad y mi pasión, pero aquí tengo gente muy cercana que nunca viene a molestar o a pedir fotos".