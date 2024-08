Condenan al actor de 'Aquí no hay quien viva' meses después del escándalo

No cabe discusión al respecto de que 'Aquí no hay quien viva' ha sido una de esas series que ha marcado un antes y un después en la historia de la televisión de España: emitida entre 2003 y 2006, esta comedia de situación retrató con ingenio y humor la vida en una comunidad de vecinos, llegando a convertirse en un fenómeno cultural que sin lugar a dudas marcó a varias generaciones.

A través de sus icónicos personajes y sus situaciones hilarantes, se hizo con la atención de millones de espectadores que la consolidaron como un referente de la televisión a nivel nacional.

Entre el elenco de personajes que quedarán para siempre en la memoria están Belén, Lucía, Emilio, Concha y por supuesto Roberto: el joven entusiasta y despistado encabezado por el actor Daniel Guzman.

Precisamente este, que encarnaba al personaje de Roberto en la serie, se ha convertido en una de las personas más queridas por el público hasta que la sentencia judicial dictada hace escasas semanas ha hecho tambalear la imagen pública que existía sobre él.

Roberto era un arquitecto que se mudaba junto a su novia Lucía al mítico edificio de Desengaño 21 y a través de él se reflejaban con humor los altibajos de la vida de pareja y su relación con los vecinos.

Ahora en un giro inesperado, el actor que interpretaba a Roberto, Daniel Guzman, ha sido condenado por un delito leve de lesiones tras un incidente ocurrido en mayo de 2023.

Según ha sentenciado el Juzgado de Instrucción nº3 de Madrid, el actor habría agredido a tres jóvenes que habían ocupado una casa de su propiedad en el distrito de Moncloa-Aravaca, Madrid.

Pero han sido los hechos los que han dejado completamente impactados a los seguidores de la serie y es que Guzmán, acompañado de otros cuatro hombres, habría desalojado de forma violenta a unos jóvenes que vivían en una casa deshabitada de su propiedad.

Por estos hechos, el juzgado le ha impuesto a Guzman una multa de 600 euros y le ha obligado a pagar 350 euros de compensación a todos y cada uno de los afectados.

A pesar de la condena por parte del juez, el artista ha negado su participación en los hechos y se ha negado a asistir a la vista oral del juicio alegando que no se le citó de forma correcta: "Es un juicio del que no se me citó de forma correcta y, por tanto, no me pude presentar para conocer la denuncia ni los hechos".