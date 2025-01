Exclusiva Mamarazzis: Pep Guardiola y Cristina Serra se separan después de 30 años juntos

Después de más de 30 años de unión, Pep Guardiola y su mujer, Cristina Serra, han decidido tomar caminos separados. Las Mamarazzis hemos podido saber que fue el pasado mes de diciembre cuando la decisión se materializó y que han pedido a su entorno más íntimo que cierre filas y no explique a la prensa ningún tipo de detalle al respecto.

El 'Sunday Mirror' ya publicó en 2019 que Cristina había abandonado Manchester, acompañada de uno de sus hijos, para ocuparse, entre otras cosas, de su empresa de moda que hasta el momento gestionaba desde la distancia. Estos últimos cinco años su relación ha sido lo más parecida a un 'living a part together' que un matrimonio al uso. Pep Guardiola ha seguido todo el tiempo instalado en Manchester mientras su mujer se movía entre Barcelona y Londres. Vivir separados, por el momento, no significaba que no fueran pareja. Se les seguía viendo juntos en algunas ocasiones, tanto en fechas importantes para la familia como en momentos de ocio que compartían con sus hijas, o cenando más de una noche en el Botafumeiro, uno de sus restaurantes favoritos en la capital catalana.

Ahora ya no son pareja pero se les seguirá viendo bien avenidos. Sin ir más lejos, estas pasadas Navidades, con la decisión ya tomada, Cristina y Pep estuvieron en Barcelona y se les pudo ver yendo al teatro con una de sus hijas. Los hechos, por lo tanto, confirman que, a pesar de la ruptura, su relación es totalmente cordial, estable y amistosa.

Pep Guardiola y Cristina Serra eran una de las parejas más estables del mundo del fútbol. Se conocieron en 1994 cuando el exblaugrana tenía 23 años y ella 20. Se enamoraron pero no fue hasta 2014 cuando decidieron casarse, en una ceremonia civil y muy íntima celebrada en Matadepera (Barcelona). Tienen tres hijos. María Guardiola, de 24 años, que es influencer y cuenta casi con un millón de seguidores en Instagram. Marius, de 22 años, que actualmente reside en Dubai y es el CEO de tres compañías, una de ellas dedicada a la publicidad y el marketing y Valentina, la pequeña, que con 17 años sigue centrada en sus estudios.

Pep Guardiola no está pasando por un buen momento a nivel profesional. Los resultados de su equipo, el Manchester City, están siendo muy negativos y su estado anímico no parece ser el mejor. Es más, el pasado mes de noviembre apareció en la rueda de prensa de un partido con la cara llena de arañazos. Él mismo explicó que se había autolesionado y que quería hacerse daño. Sus amigos cerraron filas para protegerlo y esta vez, con esta noticia harán lo mismo. Pero estamos preparadas y si nuestras fuentes, que son buenas y solventes nos confirman el fin del matrimonio, nosotras informamos tal cual. ¿Hay posibilidad de reconciliación? No lo parece, pero solo el tiempo lo dirá.