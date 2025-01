Alerta de Juan y Medio por lo que está ocurriendo con los mayores en España: "Roza la crueldad"

En las últimas semanas, el presentador andaluz Juan y Medio se ha erigido, todavía más si cabe, en una voz autorizada para hablar de la situación que enfrentan las personas mayores en España. Desde su aplaudido programa en Canal Sur, 'La tarde aquí y ahora', su opinión se ha convertido en todo un referente para analizar la realidad de este colectivo, con el que mantiene un contacto diario a través de las historias que recoge en su espacio televisivo.

Tras el impacto de su entrevista con Jordi Évole en 'Lo de Évole', Juan y Medio ha acudido al programa 'Espejo Público' de Susanna Griso donde ha profundizado en sus reflexiones y denuncias, que no han dejado indiferente a nadie.

El presentador empezaba señalando la falta de atención que reciben las personas mayores en España, quienes, según sus palabras, "están completamente abandonadas, a pesar de ser la generación que más ha trabajado por los demás". En su charla con Griso Juan y Medio puso el foco en que esta realidad, aunque es evidente y forma parte del día a día de muchas personas, parece que no ha sido tomada en cuenta hasta que alguien la expone abiertamente: "No es por quitarme mérito, pero eso está ahí y eso lo ve todo el mundo. Hasta que alguien lo diga, parece que no cae la gente en la cuenta".

Uno de los aspectos que más le duele según ha compartido es la incomprensión que sufren las personas mayores por parte de la sociedad. "Lo que llevo muy mal es que gente honrada, trabajadora, que ha criado hijos, que ha conseguido acabar con sus hipotecas, que no han levantado la voz en la sociedad, que no son rencorosos... no entienden por qué tienen que sufrir".

Reflexiones sobre una sociedad indiferente

En su intervención Juan y Medio ha desacado cómo muchas personas dedican más tiempo a los teléfonos móviles y las tabletas que a sus propios familiares mayores: "Hay personas que dedican mucho más tiempo al teléfono o la tablet que a sus padres, o a su tía que está sola, o a la abuela que está enferma".

También ha denunciado la falta de herramientas en la educación para preparar a las nuevas generaciones en el cuidado de los mayores: "En los libros de educación no hay ni una sola asignatura que nos diga qué hacer con nuestros mayores cuando dejan de ser aquellos que nos han criado porque tengan un problema de Alzheimer, enfermedades o depresión".

La conclusión de sus reflexiones fue contundente y dejó clara la gravedad del problema: "Solo tienes que ver cómo se ha tratado hasta ahora a la gente, que vienen aquí a contarlo y evidencian una dejadez, un abandono por parte de todo el mundo y un nivel de exigencia hacia ellos que a veces roza la crueldad".

Juan y Medio también hizo hincapié en la contradicción de una sociedad que muchas veces limita las opciones de ocio y nuevas relaciones para los mayores, mientras se les exige apoyo constante para cuidar a sus nietos: "Están sometidos a una ley no escrita de que no deben de molestar, sus hijos no se fían de ellos para que busquen pareja, pero sí para que se queden con sus nietos cuando llega el fin de semana. Contradictorio y muy egoísta".