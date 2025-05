De Eugenia Martínez de Irujo a Carmen Lomana: los famosos toman el Real desde la noche del Pescaíto

A escasas horas para que la Feria de Sevilla se ilumine, el Real ya está tomado por una legión de famosos y celebrities que reparten sonrisas y acaparan todas las miradas y los flashes de las cámaras que se han dado cita, en la tarde de este lunes, en la caseta que Vanity Fair ha montado este año. Como viene siendo habitual desde hace muchas, muchas décadas, los rostros más conocidos de la sociedad española, así como personalidades del cine y la aristocracia, tienen en la Feria de Sevilla un acita obligada en la que es una de las semanas más bonitas de la capital andaluza.

Este año, la revista de moda y estilo, junto a IQS y Kia, se ha convertido por una noche en anfitriona en una caseta del Real. Para ello, se ha estrenado congregando a decenas de famosos para celebrar el famosísimo Pescaíto, que este año, como muchos otros, ha caído en mayo y por primera vez desde 2016 en Lunes de Feria. El acto ha estado presidido el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y por el director de la publicación, Alberto Moreno. En declaraciones a los medios, el alcalde ha destacado que ésta será la primera Feria, desde 2016, en arrancar un Lunes de Pescaíto y asegura "que va a funcionar porque siempre funcionó". Para Sanz, Sevilla es una ciudad internacional, única en el mundo y la feria de Sevilla "es una fiesta única por su luz, por su colorido y que tiene una relevancia internacional muy importante".

Alberto Moreno (Vanity Fair), y José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, en la fiesta previa al Alumbrao. / Rocío Soler Coll

Rostros como Eugenia Martínez de Irujo y su hija Tana Rivera, Carmen Lomana, Nieves Álvarez, la influencer Marina Rivers o Manuel Díaz 'El Cordobés' y su mujer, Virginia Troconis, han desfilado por la alfombra roja de la caseta de la calle Pascual Márquez con trajes y vestidos propios de una noche como la de hoy.

La hija menor de la duquesa de Alba ha sido una de las últimas en aparecer por el photocall, luciendo una falda de que ha diseñado su hija y un mantoncillo de una marca sevillana emergente, Marta Ovelar. “Un año más, yo soy de tradiciones y en la Feria estoy siempre. No me gusta nada el rebujito, tomo jerez o vino blanco. A mi madre esto le encantaba, no fallaba nunca porque era imparable", ha recordado.

Manuel Díaz 'El Cordobés' y su mujer, Virginia Troconis, en el photocall de la fiesta. / Rocío Soler Coll

"Me encanta la feria, siempre empiezo con dos días y luego se alarga”, ha confesado entre risas Virgina Tronconis de la mano de El Cordobés, que a preguntas de los medios sobre una posible vuelta al ruedo, el extorero ha sido rotundo: “Virgina ya no me deja torear, ni por lo menos matar el gusano en el campo”. Díaz también se ha pronunciado por el reciente ingreso de Curro Romero: “Espero que se mejore, le mando un abrazo enorme al maestro, fue mi padrino de alternativa”.

Custodiado por un cielo de farolillos, el photocall ha contado con la presencia de nombres propios como la modelo mexicana Michelle Salas, la actriz Pino Montesdeoca, la presentadora Elsa Anka, la bloguera Vega Royo-Villanueva y el diseñador de moda, Fabio Encinar. La modelo mexicana Adriana Abascal ha sido otro de los rostros populares que no han querido perderse esta fiesta.

La influencer Marina Rivers. / Rocío Soler Coll

Celebrities como Carmen Lomana, que ha contado que estará pocos días en la Feria y que le ha pillado "todo el follón" del sabotaje a las vías del AVE, o Alejandra Osborne, hija de Bertín Osborne, son también algunos de los famosos de una fiesta por la que se ha dejado ver al cantante italiano Zucchero.

Alejandra Osborne, hija de Bertín Osborne. / Rocío Soler Coll

Lomana ha compartido que lucía un mantón, de color marfil, muy especial para ella, pues es el que llevó el día de su boda.

Carmen Lomana, luciendo el mantón de color marfil que llevó en su boda. / Rocío Soler Coll

Quedan siete días por delante para que el Real se convierta en un verdadero escaparate para sevillanos y visitantes con ganas de disfrutar de una de las fiestas más icónicas de toda España, con sus propias reglas y tradiciones.