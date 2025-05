Sean 'Diddy' Combs, a juicio: 5 claves del proceso contra el rapero por violencia sexual

Sean Combs, el famoso compositor, productor discográfico, actor y empresario nacido en Harlem el 4 de noviembre de 1969, al que también se conoce como 'Diddy', 'Puff Daddy', y, últimamente 'Love' o 'Brother Love' [su sobrenombre más cínico] afronta desde este lunes, 12 de mayo, la hora de la verdad en el Tribunal Federal de Distrito del Bajo Manhattan.

El proceso, que durará ocho semanas, será el colofón a su estrepitosa caída como icono negro, entre acusaciones de conspiración con fines de extorsión, tráfico sexual y transporte para ejercer el proxenetismo, por los que enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua.

El que fundara 1993 su discográfica, Bad Boy Records, que ha estado detrás de trabajos de artistas como Usher, Mariah Carey o Aretha Franklin, es el protagonista de una de esas historias de ambición que tanto fascinan al país, escalando posiciones desde una infancia humilde en Harlem hasta acabar etiquetado como "milmillonario" por la revista 'Forbes'.

El rapero también se enfrenta a decenas de demandas civiles de particulares que lo acusan de utilizar su influencia para drogar, agredir, violar, intimidar y silenciar.

Combs se declara inocente de los cargos penales y rechaza las demandas civiles, que califica como intentos de "obtener un dinero rápido".

📌A continuación, repasamos cuatro claves para entender los cargos y lo que está en juego para el magnate de la música caído en desgracia.

Combs, de 55 años, es, desde la década de los 90, uno de los productores y empresarios de más éxito en la historia del hip-hop, quien en contribuyó a que artistas como Notorious B.I.G. y Mary J. Blige se convirtieran en nombres conocidos.

Su sello discográfico Bad Boy Records se anotó un triunfo temprano con el álbum de Biggie Smalls (The Notorious B.I.G) 'Ready to Die', que alcanzó un disco platino. Pronto se convirtió en uno de los sellos más importantes del rap e incorporó a figuras como Faith Evans, Ma$e, 112, Mariah Carey y Jennifer Lopez.

Bajo el nombre de Puff Daddy, consiguió un éxito propio en 1997 con 'I'll Be Missing You', un homenaje a B.I.G. que utilizó un sampler de la banda de la década de 1980, The Police. Salió con Jennifer Lopez, organizó brillantes fiestas en los Hamptons y fue una figura recurrente en las columnas de la prensa rosa durante décadas.

El imperio de Combs extendió luego sus tentáculos más allá de la música. Entró en el negocio de la moda en 1998 con su línea 'Sean John', muy popular durante años. Con su 'reality' de MTV, 'Making the Band', alcanzó el estatus de estrella televisiva en la década de 2000. Hasta llegó a crear una empresa de medios de comunicación, Revolt, y promocionó la popular marca de vodka Ciroq mediante un acuerdo millonario.

Durante décadas ha sido acusado de violencia o mala conducta, pero su fama le ha evitado hasta ahora mayores consecuencias. Por ejemplo, cuando le dio una paliza a un ejecutivo musical rival en su oficina en 1999 (Combs pagó con un cursillo de un día para contener su ira).

En 2023 publicó su quinto disco, 'The Love Album: Off The Grid', y obtuvo su primera nominación como solista a los Grammy. También fue nombrado icono mundial en los premios MTV de ese año.