De proteger a su hijo a exhibir a su nieta: la paradoja de Ana Obregón

Ana Obregón lo ha vuelto a hacer. Otra portada. Otra exclusiva. Otra vez la niña en primera fila. En abril de 2023 ya nos presentó en portada a su nieta Ana Sandra. En diciembre del mismo año, cobró también por el bautizo de la bebé. En agosto de 2024 posó con la niña —las dos en bikini— en su casa de Mallorca. En diciembre de 2024, Ana Sandra se convirtió en la estrella de la Navidad de Ana Obregón (en portada otra vez, claro). En marzo de este año, portada compartida con la excusa del cumpleaños de ambas. Y esta semana, nuevamente posado veraniego en ¡Hola! con el titular: “Quiero que me recuerden como la mujer que vivió intensamente, murió con su hijo y resucitó con su nieta.” Gira el mundo, gira el calendario, y la niña sigue apareciendo, y Obregón cobrando por esta exhibición. Las Mamarazzis no salimos de nuestro asombro. No porque cobre, que al final eso es lo de menos, sino por la evidente contradicción y la sobreexposición de un duelo permanente en el que vive la menor.

Lo más llamativo es que Ana, junto a Terelu y Eugenia Martínez de Irujo, fue de las primeras famosas que consiguieron que los medios no pudieran enseñar las caras de los niños. Aless Lequio era objetivo diario de los paparazis. Hasta que se plantó. Recurrió al Defensor del Menor y logró que se tuviera que pixelar a los menores. “Los niños tienen que ser niños”, repetía entonces sin parar. Pues de ese discurso queda poco o nada. Ahora la niña posa. A cara descubierta. Como si aquello hubiera sido otra vida. Y, para colmo, explicó que lo que ganara con todos los posados iría a la Fundación Aless Lequio. No fue así, y la prensa lo descubrió. Se enfadó muchísimo cuando le preguntamos al respecto. Lo justificó diciendo que “ahora tengo una boca más que alimentar”. Y tan ancha. En el programa de Sonsoles Ónega (Antena 3), incluso defendió que con esta exposición pública no estaba haciendo daño a nadie y que lo único intenta es compartir su felicidad. Se olvidó recordar que quizá la única damnificada podría ser la propia niña, como ella misma vaticinó cuando buscó el anonimato de su hijo.

De todas maneras, en el mismo programa añadió que, a partir del año que viene, no sacaría más portadas con la hija-nieta. No sabemos si la portada de esta semana es un último tirón para hacer caja. Tampoco sabemos si cumplirá su palabra porque lo cierto es que, en redes sociales, vemos muchos vídeos del día a día de la menor, algunos bastante perturbadores como el de Ana Sandra soplando las velas del cumpleaños de su padre fallecido, una escena que deja una sensación extrañísima, perturbadora.

A todo esto se suma un detalle que siempre sobrevuela el tema: Alessandro Lequio, abuelo biológico de la niña, ya dejó claro que no la conoce ni quiere conocerla. Su negativa frontal a esta nieta-hija es difícil de entender si, como sostiene Ana, la gestación fue la última voluntad de Aless. Esta distancia alimenta la duda de si ese deseo fue tan nítido como ella lo presenta.

Y sí, sabemos lo que ha pasado: ha perdido un hijo. Un dolor insoportable que cualquiera teme y respeta. Y quizá por eso, por ese escudo emocional, se frena la crítica. Pero lo que está haciendo es tan bestia que no podemos mirar hacia otro lado. Esta niña crece entre cámaras, titulares y un duelo que no le corresponde. Cuando 'El cuento de la criada' parecía una distopía, casos como este demuestran que, a veces, estamos más cerca de Gilead de lo que nos gustaría admitir.

Suscríbete para seguir leyendo