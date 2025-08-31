Nicki Nicole, la voz argentina que seduce a Lamine Yamal

A sus 25 años recién cumplidos, Nicki Nicole se siente dueña de sí misma y de sus tiempos y se ha regalado una etapa de creación sin prisas, tras afrontar la pérdida de su padre, Sergio Cucco, que murió en febrero a los 56 años. Así lo ha explicado la cantante argentina en su Instagram, la misma red social donde ella y el futbolista Lamine Yamal hicieron oficial su relación esta semana con una fotografía de ambos tras un pastel coincidiendo con su cumpleaños. En solo un lustro, Nicki Nicole se ha convertido en una estrella incontestable de la música urbana en español, tras darse a conocer en 2019 con ‘Wapo traketero’, donde le cantaba a un supuesto novio dedicado al trapicheo de drogas. Aunque en el videoclip, que se viralizó en YouTube, montaba en una bicicleta similar a la BMX roja con la que solía moverse en Echesortu, el barrio de clase media de Rosario donde creció, hasta aquí las similitudes con su vida real. Menor de una familia de cuatro hermanos y muy unida a su madre, que desde el primer momento apoyó su vocación, Nicki Nicole solo compuso “un rap de maleantes” como el que por entonces escuchaba: ni salía con un camello ni se movía en ese ambiente.

Con influencias que van del tango y la cumbia al soul –Amy Winehouse y Nina Simone están entre sus referentes–, Nicki Nicole se ha hecho un nombre gracias a su música y a sus sabias colaboraciones. Decisivo en su carrera fue grabar con Bizarrap, de donde salió uno de sus hits, ‘Mamichula’, pero también con artistas como Rauw Alejandro, Young Miko, Nathy Peluso, Becky G. y Christina Aguilera, Aitana y Bad Gyal. También se ha encerrado en un estudio con C. Tangana, aunque los temas finalmente no vieron la luz, y fue una de las primeras en escuchar ‘Tu me dejaste de querer’. Lanzar un tema conjunto con Rosalía es un sueño pendiente.

En el trabajo surgieron sus primeros amores: del rapero argentino Khea, a su sonado romance con Trueno, una pareja muy querida en el ambiente trap de su país que hizo aguas en 2023 y al que dedicó ‘No voy a llorar’, del álbum ‘Alma’. Luego estuvo un año con el cantante mexicano Peso Pluma, pero el romance terminó tras trascender una infidelidad de él en Las Vegas. “Cuando no te cuidan y no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, se despachó la artista en sus redes sociales antes de dar por zanjada la relación. Un aviso para navegantes a Lamine Yamal, a quien conoció en la fiesta por el 18 cumpleaños del delantero del FC Barcelona: los rumores se dispararon después de encuentros en discotecas, apariciones de la cantante luciendo una camiseta del Barça con su nombre y un viaje juntos a Mónaco.

Aunque sin duda su nuevo noviazgo haya renovado su notoriedad, pocas cantantes latinas son tan escuchadas en Spotify (unos 20 millones de oyentes mensuales) y pueden presumir de haber aparecido en el programa de Jimmy Fallon y actuado en fiestas en honor de Leo Messi. “No disfruto de ver mi nombre en la tele”, aclaró la cantante tras su mediática ruptura con Peso Pluma. Tímida, pese a su desparpajo escénico, Nicki Nicole asegura que prefiere que hablen por ella sus canciones.

