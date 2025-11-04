Quién es Jim Curtis, el nuevo 'love' de Jennifer Aniston: llevan saliendo hace meses y hasta veranearon en Mallorca

Aunque se les vinculó por primera vez en julio, no ha sido hasta ahora que Jennifer Aniston (Los Ángeles, 11 de febrero de 1969) ha confirmado a los cuatro vientos quién es, en sus propias palabras, "My love". La que La inolvidable Rachel Green de 'Friends' felicitó este 2 noviembres el cumpleaños a su nuevo amor a través de Instagram, con una foto en la que la actriz lo abraza tiernamente por detrás mientras él no puede dejar de sonreír.

Hacía tiempo que los ojos de Aniston no brillaban así, quizá desde los tiempos en que ella y Brad Pitt eran la pareja del momento (se casaron en 2000 y su matrimonio duró cinco años, pues rompieron tras los rumores de una infidelidad del actor con Angelina Jolie). Luego, la actriz de 'The Morning Show' volvería a casarse con el también actor Justin Theroux, con quien inició una relación en 2011, tras conocerse durante el rodaje de la película 'Wanderlust'. Se casaron en 2015, y finalmente, en 2018 se divorciaron. En medio, Aniston salió con los actores Vince Vaughn y Paul Sculfor, además del guitarrista John Mayer.

Ahora, a sus 56 años, Aniston no puede estar más feliz al lado de Jim Curtis. "Feliz cumpleaños mi amor querido", le ha dedicado en la que es la confirmación oficial de su relación como pareja, si bien es cierto que el pasado verano se filtraron fotos de una escapada que hicieron juntos a Mallorca en un barco y rodeados de amigos.

Desde entonces, han mantenido un perfil bajo como pareja, ofreciendo pequeñas pinceladas de su relación. De hecho, la prensa describió su relación como "casual". Las primeras descripciones confirmaban que estaban saliendo, pero de forma "informal".

Más tarde, Aniston hizo mención de Curtis en el estreno de la cuarta temporada de su serie 'The Morning Show'. Cuando le preguntaron "¿parece alguien especial?", ella respondió: "Es muy bonito".

Según 'US Weekly', se conocieron el pasado mes de mayo a través de unos amigos en común y, desde entonces han coincidido en salidas y cenas en Los Ángeles. En verano, compartieron las vacaciones juntos con amigos de ambos como Jason Bateman y Amanda Anka. "Son felices y están muy enamorados. Ambos se conocieron gracias a amigos en común y congeniaron enseguida. La mayoría de las veces se ven en su casa de Los Ángeles porque son muy reservados", ha explicado su entorno a la citada revista.

¿Quién es Jim Curtis?

Al contrario que las anteriores exparejas de Aniston, Jim Curtis no es un astro de Hollywood, pero es toda una personalidad de internet. A sus 50 años, es un 'coach' de bienestar, entrenador, hipnoterapeuta y escritor con tres décadas de experiencia en el ámbito del desarrollo personal y el 'wellness'. También es conocido por sus terapias a través de hipnosis.

Según su biografía, a los 22 años fue diagnosticado con lesiones en la médula espinal, lo que le llevó a sufrir dolor crónico, espasmos musculares y dificultades para caminar. Esta experiencia marcó su transición hacia el mundo del bienestar y la sanación personal.

Ha escrito al menos dos libros: 'The Stimulati Experience' (2017) y 'Shift: Quantum Manifestation Guide' (2024), este último contó con la promoción de la propia Aniston.

"Durante los últimos 30 años, mi misión ha sido transformar la salud y el bienestar en el mundo. Primero como emprendedor y ejecutivo en empresas como WebMD, Everyday Health, HealthCentral y el Institute for Integrative Nutrition (IIN), y ahora como autor, conferencista, 'coach' y educador", explica Curtis en su sitio web oficial en donde se pueden contratar sus servicios, así como comprar sus planes, libros y guías de estudio.

Antes, es imprescindible "introducir tu correo electrónico para recibir una visualización guiada gratuita para la paz, la claridad y el empoderamiento".

El mundo del 'wellness' también apasiona a Aniston. Sus rutinas incluyen ejercicios variados como el entrenamiento con Pvolve, pilates y boxeo, mientras que su alimentación sigue la regla del 80/20, permitiéndose caprichos el 20% del tiempo. También es fanática de los suplementos de colágeno de Vital Proteins, practica estiramientos y meditación. Además, tiene su propia línea de cuidado capilar, LolaVie, enfocada en fórmulas sencillas y sin químicos agresivos.