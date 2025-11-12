Pareja rota
Javier Calvo rompe su silencio tras su inesperada ruptura con Ambrossi: "Me hizo olvidarme del mundo"
El cineasta habló en sus redes sociales aludiendo a la ruptura con su ya expareja
Kevin Rodríguez
Después de 14 años juntos, la separación entre Javier Calvo y Javier Ambrossi pillaba ayer a todos por sorpresa. La separación ha sido amistosa y se ha convertido en el tema de la semana.
Y en medio de declaraciones y suposiciones acerca del motivo de la ruptura, Javier Calvo se ha pronunciado en sus redes sociales. El actor de 'Física o Química' dedicó una imagen y unas líneas que muchos interpretaron como mensaje en referencia a su reciente ruptura.
En la imagen, queda claro que Calvo ha pasado por el cine para ver 'Los domingos', la última película de Alauda Ruiz: "Ayer, en medio de todo el jaleíto fui a ver esta belleza que me hizo olvidarme un poco del mundo", escribía el juez de 'Drag Race'.
Por último, el que fuera investigador de 'Mask Singer' expresa más en profundidad lo que le ha parecido el largometraje: "Una película compleja y certera sobre tomar decisiones difíciles y seguir tu camino".
- Así es la ruta de Málaga que recorre una antigua acequia colgada sobre un barranco: está en uno de los pueblos más bonitos de España
- Detenido el conductor implicado en el accidente mortal de Coín por abandonar el lugar del siniestro
- Los trabajadores de la EMT de Málaga convocan huelga parcial de autobuses que empezará el día del alumbrado de Navidad: éstos son los horarios afectados
- Los trabajadores de la EMT de Málaga barajan un paro parcial en el arranque del alumbrado de Navidad
- El cierre repentino del hotel Sonder by Marriott en Málaga deja a cientos de huéspedes y trabajadores en el limbo
- Málaga impulsará dos nuevos proyectos urbanos: un pabellón deportivo en Palma-Palmilla y zonas verdes en Carretera de Cádiz
- El precio de la vivienda en Málaga se dispara un 40% en cuatro años y advierten de su ritmo «no sostenible»
- Detenido un vecino de Gaucín por la muerte del hombre cuyo cuerpo fue hallado en un camino Alpandeire