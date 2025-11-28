Urdangarín y otras redenciones públicas

Esta semana la prensa del corazón ha sido un cúmulo de titulares imposibles, algunos de ellos de lo más delirante. Reapariciones regias, separaciones esperadas, como la de Sonia y Selena, condenas judiciales y sociales y doble ración de un Urdangarín resucitado para la escena mediática.

Entre el ex rey Juan Carlos e Iñaki Urdangarín han acaparado el foco mediático. El exmarido de la infanta Cristina y ex duque de Palma - ¡cuánto "ex", por Dios - se prepara para su primera gran aparición televisiva en un nuevo formato creado por el periodista Jordi Basté. El programa 'Pla Seqüència', será emitido, si no hay cambios, el próximo 11 de diciembre por RTVE, en su canal catalán, La 2Cat. Basté, además de ser un referente del periodismo en Cataluña, es una de las personas de máxima confianza de Urdangarin, desde hace ya más de 30 años. Tal es su relación de amistad, que el periodista visitó en la cárcel al ex cuñado del rey Felipe en alguna ocasión. Las Mamarazzis no hemos logrado averiguar el contenido de esa charla entre ambos porque Basté guarda silencio sepulcral y pide paciencia a nuestra ansiedad viva por saber. Según reza el avance del formato, se tratará de una entrevista de "carácter personal, alejada del foco estrictamente deportivo o institucional", con una duración de unos 50 minutos "sin interrupciones" y sin ninguna edición. ¿Abrirá nuevas heridas en la monarquía? La expectación también es máxima a la espera de que hable de su relación y estrepitosa separación de la infanta Cristina. Recordemos que la cosa acabó con un "no es lo que parece", pero, al final, sí era lo que parecía: unos cuernos como la copa de un pino.

Por si fuera poco, hay quien asegura que Iñaki podría aprovechar este reestreno mediático para promocionar su reconstrucción y reinvención profesional, con la iniciativa empresarial 'BeVolutive by Iñaki Urdangarin'. Su nuevo proyecto laboral ofrece servicios de coaching empresarial, deportivo, y personal. En su página web confiesa que ha "enfrentado desafíos que me han obligado a reconstruirme, redefinir mi propósito y afrontar el cambio con responsabilidad". Además de sus nuevas tareas como coach, se ha publicado que Iñaki podría estar preparando un libro con tintes autobiógraficos. Las Mamarazzis hemos podido confirmar que Urdangarin está escribiendo un texto en el que mezclaría sus conocimientos como asesor, con sus propias experiencias personales. Tanto es así, que en su último viaje con Ainhoa Armentia, el exmarido de Cristina de Borbón le leía, en voz alta a su pareja, un pasaje muy concreto de su vida en común con su exposa.

Nos despistamos un segundo y todos los famosillos vuelven con un libro bajo el brazo. Y sino que se lo digan al impresentable de Nicolas Sarkozy, que tiene la jeta de hacernos creer que en tan sólo 21 días preso, ya ha tenido material y tiempo suficiente para escribir 'El diario de un prisionero', manuscrito que publicará en breve. El marketing de la redención pública siempre funciona. Y hablando de redenciones públicas, esta semana también ha reaparecido Juan Carlos I, esta vez en la televisión francesa. ¿Y qué ha dicho? Que cometió errores, sí, pero que no se arrepiente de nada. Que "si pudiera volver atrás, tendría más cuidado", pero que "todos los hombres cometen errores". Remordimientos, ninguno. Ver para creer.