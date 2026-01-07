Sara Carbonero se recupera en la UCI del hospital de Lanzarote

La periodista Sara Carbonero permanece ingresada en un hospital de Lanzarote después de haber sido hospitalizada de urgencia mientras disfrutaba de unos días de descanso en Canarias para despedir 2025 y dar la bienvenida al nuevo año. La información fue adelantada por la revista Semana, que desveló que la comunicadora tuvo que acudir a urgencias tras comenzar a encontrarse mal durante su estancia en La Graciosa. Ahora, la revista ¡Hola! avanza que horas después de su llegada al hospital, fue intervenida con éxito y que se está recuperando favorablemente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital.

Según publicó Semana, Carbonero, de 41 años, decidió acudir al hospital ante las molestias que presentaba y fue ingresada para permanecer en observación mientras se le realizaban distintas pruebas médicas, lo que encendió de nuevo las alarmas sobre su estado de salud. La periodista había compartido en redes sociales imágenes de su inicio de año en el Archipiélago Chinijo, rodeada de mar, calma y "compañía de lujo", en alusión a su círculo más cercano, entre quienes se encuentran su pareja, Jota Cabrera, y otros amigos íntimos como Isabel Jiménez.

Este nuevo susto llegó después de varios antecedentes médicos que han marcado su vida en los últimos años, como el cáncer de ovario que se le detectó en 2019 y las posteriores intervenciones de urgencia que ya obligaron a que fuera hospitalizada en la Clínica Universidad de Navarra en los años 2021 y 2022.

Por el momento, se desconoce si la periodista será trasladada a otro centro hospitalario. ¡Hola! señala que, de producirse dicho traslado, tendría que realizarse por vía aérea debido a la condición geográfica del archipiélago, aunque lo seguro es que deberá permanecer bajo supervisión médica durante varios días hasta recibir el alta.

Por otro lado, tal y como informó Semana, su exmarido y padre de sus hijos, Iker Casillas, está al tanto de la hospitalización y se mantiene muy pendiente de la evolución de Sara, en contacto directo con las personas que la acompañan en estos momentos.

La periodista había relatado recientemente que uno de los años pasados fue "el peor de su vida" y que 2025 había supuesto para ella una etapa de reconexión, reflexión y búsqueda de calma, algo que explicaba el simbolismo de empezar 2026 en un entorno tan sereno como La Graciosa.

"Salud y amor"

En su último mensaje público de Año Nuevo pedía "salud y amor" y un año "lleno de paz y tranquilidad, de momentos que cuenten y de personas que sumen", unas palabras que en días como hoy cobran un significado especial tras conocerse este ingreso inesperado en Lanzarote con la posterior intervención mencionada.

Más allá de esta información, por el momento se desconoce el parte médico exacto ni el alcance del problema que ha llevado a Carbonero al hospital, y su entorno mantiene la máxima discreción a la espera de que la propia periodista o sus allegados informen con más detalle de lo ocurrido mientras se recupera de forma favorable.