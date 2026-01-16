La familia de Julio Iglesias responde al comunicado del cantante: de Miranda Rijnsburger a Chabeli, Julio José y Enrique

Poco después de que Julio Iglesiashaya difundido este viernes un comunicado en su cuenta de Instagram negando rotundamente las acusaciones de agresión sexual y maltrato que han lanzado contra él dos extrabajadoras de sus residencias de Punta Cana y Bahamas en 2021, a través de un investigación publicada por elDiario.es y Univisión, su mujer, Miranda Rijnsburger, ha roto su silencio para mostrarle su apoyo firme e inquebrantable.

"A tu lado siempre", ha escrito la modelo neerlandesa, de 60 años, antes de que el cantante, de 82, desactivara los comentarios de la publicación y respondiera con un corazón rojo al mensaje de su esposa (que también acompañó su texto con un emoticono de corazón).

El cantante ha respondido con esta nota pública a las acusaciones que estas extrabajadoras denunciaron en la Audiencia Nacional el pasado 5 de enero, tras contratar a uno de los abogados penalistas más prestigiosos de nuestro país para defenderse, José Antonio Choclán [ha llevado a rostros tan mediáticos como Corinna Larsen, Cristiano Ronaldo, o Víctor de Aldama].

"Tanta maldad"

"Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza. Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave. No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas", ha compartido en sus redes esta madrugada.

Captura del comunicado de Julio Iglesias con la respuesta de su mujer: "A tu lado, siempre". / INSTAGRAM

Con estas leales palabras, Miranda deja clara su apoyo incondicional al padre de sus cinco hijos en estos durísimos momentos frente a las acusaciones de vejaciones, acoso y agresión que pesan sobre su marido. Julio y Miranda se conocieron en 1991 y llevan casados 35 años. Aunque no viven todo el año bajo el mismo techo, son padres de cinco hijos: Miguel (28), Rodrigo (26), las gemelas Victoria y Cristina (24), y Guillermo (18).

Julio Iglesias, a su vez, es padre de Chabeli (54), Julio José (52) y Enrique Iglesias (50), fruto de su relación con su primera mujer, Isabel Preysler.

"Escandalizados"

Precisamente, de sus hijos mayores también han trascendido las primeras reacciones, a pesar de que Julio Iglesias ha pedido a su esposa y a sus 8 hijos que mantengan silencio y se habría puesto en contacto con ellos para explicar su versión. El periodista Antonio Rossi ha revelado en el programa de Telecinco 'Vamos a ver' cómo se han tomado lo ocurrido Chabeli, Julio José y Enrique. "Los hermanos han hablado y estaban todos escandalizados. Estaban todos apoyando a su padre, pero las consecuencias pueden ser tremendas en EEUU", ha asegurado el colaborador.

Un día antes, Cristina, una de las hijas de Julio y Miranda, fue la primera en hacer un pequeño movimiento para blindarse ante el escándalo: desactivó los comentarios en el único post de su perfil de Instagram (donde cuenta con 154.000 seguidores) protagonizado por su padre con un carrusel de imágenes de ambos para homenajear y felicitar públicamente al cantante en el verano de 2021.

Aunque no es hija del cantante, pero sí de Isabel Preysler, y mantiene un trato cercano con el cantante, Tamara Falcó (44) ha explicado en 'El hormiguero' su opinión ante la demanda contra el 'tío Julio'. "Para mí, primero es tío y después están mis hermanos, que es su padre. De de cualquiera de las formas es gravísimo, tristísimo y estamos esperando que la justicia llegue al final del asunto y que tío Julio en la medida de lo posible salga ileso de todo esto", ha indicado visiblemente afectada.