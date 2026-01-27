Nueva versión del rapero
Kanye West pide perdón y justifica sus declaraciones racistas con un accidente de hace 25 años: "No soy nazi ni antisemita, amo a los judíos"
El controvertido cantante estadounidense se disculpó tras acudir a terapia: "No pido simpatía, espero ganarme el perdón"
EFE
El rapero estadounidense Ye, antes conocido como Kanye West, se disculpó públicamente este lunes en una página publicitaria en el Wall Street Journal titulada "A quienes he herido", en la que pidió perdón por sus comentarios antisemitas y los atribuyó a su trastorno bipolar.
En su carta publicada en una página completa de la edición impresa del Wall Street Journal, West, que en 2021 se cambió legalmente de nombre a Ye, atribuyó sus comentarios antisemitas a un trastorno bipolar tipo 1, que vincula a una lesión cerebral sufrida en un accidente de coche hace veinticinco años.
Terapia y ejercicio
"En ese estado fracturado, me incliné hacia el símbolo más destructivo que pude encontrar, la esvástica, e incluso vendí camisetas con ella. Me arrepiento y nada me excusa de lo que hice. No soy nazi ni antisemita, amo a los judíos", expresó el artista.
Ye escribió que cayó en un "episodio maníaco de cuatro meses de comportamiento psicótico, paranoide e impulsivo" a principios de 2025, que "destruyó" su vida y, "a medida que la situación se convirtió en insostenible, había momentos que no quería estar aquí", relató.
El artista agregó que su esposa, Bianca Censori, le animó a "finalmente buscar ayuda" y que ha encontrado " un nuevo punto de partida y un nuevo equilibrio gracias a un régimen eficaz de medicación, terapia, ejercicio y vida saludable".En ocasiones anteriores, Ye había declarado públicamente no tener trastorno bipolar, sino haber estado diagnosticado con autismo.
En los últimos años, Ye ha causado polémica con declaraciones antisemitas y racistas; por ejemplo, en una serie de publicaciones en X el año pasado dijo ser nazi y elogió a Adolf Hitler. El controvertido cantante estadounidense lo catalogó hoy de "comportamiento
