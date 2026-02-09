Úrsula Corberó y Chino Darín dan la bienvenida a su primer hijo

Úrsula Corberó y Chino Darín, una de las parejas más queridas del panorama interpretativo, ya ha estrenado paternidad con el nacimiento de su primer hijo en común. Aunque todo apuntaba a que el bebé llegaría dentro de unas semanas y lejos de España, el parto se ha producido antes de lo esperado y en Barcelona, donde ambos se encuentran arropados por sus familias. Un giro inesperado que marca un antes y un después en su historia de amor.

Tras anunciar su embarazo el pasado septiembre con una icónica foto en redes acompañada del texto “Esto no es IA”, la pareja recibió miles de felicitaciones y desató la locura entre sus seguidores al confirmar que estaban esperando bebé.

Aunque tenían previsto recibir al bebé en Buenos Aires, el parto finalmente se habría producido en Barcelona, con el apoyo de la familia Darín.

En los últimos días se les habría visto paseando por la ciudad condal tras el nacimiento, y Chino incluso habría compartido una divertida imagen montando la cuna… presumiblemente ya con todo listo para la nueva etapa familiar.