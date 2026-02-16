Kira Miró y Salva Reina: las imágenes que confirman su amor tras cuatro años de relación

Kira Miró y Salva Reina forman, desde hace más de cuatro años, una de las parejas más sólidas y enamoradas del panorama interpretativo de nuestro país. Y lo han vuelto a demostrar regalándonos unas cómplices imágenes en una céntrica cafetería de Madrid cercana a su domicilio en la que, ajenos a las miradas indiscretas -y a la presencia de un avispado cámara que captaba su reencuentro después de varias horas separados-, han derrochado confidencias, miradas y sonrisas que hablan por sí mismas y reflejan que siguen tan enamorados como el primer día.

Salva Reina celebra su Goya y besa a la Kira Miró, en la 39º edición de los Premios Goya / Eduardo Parra (EP)

Con Nuria Fergó casualmente sentada en una mesa a su lado -aunque ajena a la escena- la protagonista de 'Machos alfa' y su chico se han saludado con un intenso abrazo antes de ponerse al día mientras disfrutaban de un refrigerio. Sin separarse en ningún momento, con el rostro a escasos centímetros, Kira ha contado algo con tal intensidad a Salva -quién sabe si tiene nuevo proyecto profesional a la vista- que el actor, que iba a besarla, ha contenido sus ganas para escuchar atentamente lo que le estaba diciendo su novia.

Unas imágenes que demuestran la confesión que hizo el protagonista de 'El 47' hace unos días en la presentación del festival de cine de Málaga cuando la prensa le preguntó cómo iba a celebrar el día de los enamorados por excelencia, el 14 de febrero, este sábado: "Yo San Valentín lo celebro todos los días, todos los días, todos los días. El amor es una planta que hay que regalar todos los días, hay que cuidarla, hay que podarla, hay que mimarla y no esperar el 14 de febrero, sino tener detalle y cuidar el amor todos los días" revelaba, sin imaginar que seríamos testigos de su devoción por Kira lejos de los focos.