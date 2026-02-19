El expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor: de hijo preferido de Isabel II a una bomba de racimo para la corona británica por el caso Epstein

El 19 de febrero de 2026 debería haber sido un día de celebración íntima en Sandringham, con familiares y amigos brindando por los 66º años de Andrés Mountbatten-Windsor, el hombre que durante décadas fue conocido como el príncipe Andrés, duque de York. En lugar de aplausos, las primeras horas de la mañana trajeron una no tan 'inesperada' visita de agentes de la Thames Valley Police y su arresto bajo sospecha de 'misconduct in public office' (sospecha de mala conducta en un cargo público), una acusación penal grave que abre la puerta, según varios expertos legales consultados por la prensa británica, a una potencial cadena perpetua o un largo periodo de prisión si se le llegara a condenar.

En las últimas semanas, las autoridades han estado investigando al expríncipe ante la sospecha de que compartió información confidencial cuando ejercía como enviado especial del Reino Unido para el comercio internacional -cargo que ocupó entre 2001 y 2011- con el depredador sexual estadounidense Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales.

El expríncipe Andrés, en una de sus fotos más comprometedoras reveladas en los últimos archivos desclasificados sobre el caso Epstein. / AP / Jon Elswick

Menos mal que Isabel II, que tenía a Andrés por su hijo preferido, ya no está para ver el desastre y la bomba de racimo que se cierne sobre el tejado de Buckingham Palace, por la relación del despojado expríncipe con Epstein. Las consecuencias para la corona británica, que ahora ostenta Carlos III, están por ver, pero los augurios no son buenos. Si el año 1992 fue bautizado por Isabel II como 'annus horribilis', debido a crisis familiares y personales sin precedentes, ya que se separaron tres de sus hijos, Carlos, Ana y Andrés, y se quemó su castillo de Windsor, este 2026 puede acabar dinamitando la institución, tras la imagen inédita e histórica de sus (ex)miembros bajo custodia policial.

Carlos III, la reina Isabel II y Andrés, aún príncipe, y cuando estaba invitado al desfile del Trooping of the Colour. Londres 2019. / NEIL HALL / EFE

Piloto "valiente" en la Royal Navy

Las fotos del álbum familiar de sus primeros años no hacían presagiar nada de eso. Andrew Albert Christian Edward nació el 19 de febrero de 1960 en el Palacio de Buckingham como el tercer hijo y segundo varón de la reina Isabel II y del príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Desde muy pronto, los observadores de la monarquía británica se refirieron a él, con cierta frecuencia, como el hijo "preferido" de Isabel II, un vínculo reforzado por las numerosas fotografías familiares que lo muestran en complicidad con su madre y por testimonios de personas cercanas al entorno real.

Su educación combinó tutores privados con estudios en la exigente escuela Gordonstoun, que compartió con su hermano mayor, el actual rey Carlos III. Después, siguió su formación en la Royal Navy, donde se especializó como piloto de helicópteros y sirvió con reconocimiento durante la guerra de las Malvinas en 1982, un episodio que durante años reforzó su imagen pública como príncipe "valiente y dedicado".

Carne de tabloides

La vida personal de Andrés también fue protagonista de los tabloides. En 1986 contrajo matrimonio con Sarah Ferguson en la Abadía de Westminster, en una boda seguida por millones de espectadores en todo el mundo, y ese mismo día su madre le otorgó el título de duque de York. De esa unión nacieron dos hijas: la princesa Beatriz (1988) y la princesa Eugenia (1990), que con el tiempo se convirtieron en caras reconocibles de las nuevas generaciones de la realeza británica. Por cierto, su hija pequeña no se habla con su padre desde las Navidades. Tiene su lógica, pues ella fundó el Colectivo Antiesclavitud para ayudar a combatir el tráfico sexual, y su enfado se agravó ante la negativa de su padre a disculparse con las víctimas de Epstein.

El expríncipe Andrés, con su ex, Sarah Ferguson, y sus hijas, Eugenia y Beatriz, en 1998. / AP

Pese a su popular inicio, el matrimonio con Sarah no perduró. Tras años bajo la atenta mirada de la prensa, se separaron en 1992 y acabaron divorciándose en 1996, aunque siguieron manteniendo una relación cordial con periodos de convivencia e incluso compartieron residencia en el Royal Lodge hasta hace pocos meses, cuando su hermano, el rey, le despojó del título de príncipe y le obligó a mudarse a otra de sus fincas reales, menos ostentosa.

Infame entrevista en la BBC

Fue en los años posteriores cuando la trayectoria de Andrés empezó a oscurecerse progresivamente. Su amistad con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales y fallecido en prisión en 2019, se convirtió en una sombra persistente. A pesar de sus negaciones públicas -incluida una entrevista infame en la BBC en 2019 muy mal recibida por la opinión pública-, las acusaciones han seguido acumulándose y la presión mediática no ha hecho nada más que crecer.

La situación se complicó aún más cuando Virginia Giuffre presentó una demanda civil en Estados Unidos, alegando que había sido traficada para encuentros con Andrés siendo menor de edad. Aunque ese caso se resolvió en un acuerdo extrajudicial en 2022, con una donación millonaria a su fundación sin admitir responsabilidad, el daño reputacional fue profundo. Palacio nunca dio una cifra oficial, pero extraoficialmente se ha publicado que se pagó 12 millones de libras (aproximadamente 16 millones).

Prince Andrew con Virginia Giuffre y Ghislaine Maxwell. / epc

Caída en barrena

La caída institucional fue en barrena, según el argot de la Navy': primero perdió funciones oficiales y patronazgos, luego el rey Carlos III impulsó en 2025 la retirada de todos sus títulos y estilos reales, de modo que dejó de ser "príncipe" y pasó a usar oficialmente su nombre de familia, Andrew Mountbatten-Windsor.

A principios de este año, después de que otra tanda de tres millones de documentos vinculados a Epstein quedaran parcialmente desclasificados y pusieran en manos de investigadores pruebas y correspondencia sensible, la policía británica intensificó las pesquisas. El 19 de febrero, en la mañana de su cumpleaños, Andrew fue arrestado bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de funciones públicas, concretamente por presunta filtración de información confidencial a Epstein durante su época como enviado comercial del Reino Unido entre 2001 y 2011.

La prensa británica ha subrayado que este tipo de cargo no es menor: investigadores legales consultados advierten que, si se presentan cargos formales y se demuestra culpabilidad en un juicio, podría enfrentar una condena muy seria que en el Reino Unido puede incluir cadenas largas de prisión e incluso penas comparables a la cadena perpetua, especialmente cuando van acompañadas de delitos conexos graves.

Cabe señalar que, a diferencia de su hermano, el rey Carlos III -único miembro de la familia real con inmunidad soberana-, Andrés Mountbatten-Windsor puede ser procesado penalmente. De momento, permanece bajo custodia, y su caso se ha convertido en uno de los capítulos más negros de la monarquía británica.